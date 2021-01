Mis à jour le 21/01/2021 09h53

WhatsApp souhaite regagner la confiance de ses utilisateurs avec une nouvelle déclaration sur l’évolution des politiques de confidentialité, qui ont été reportées au mois de mai après la pression publique sur les réseaux sociaux.

D’accord avec WhatsApp, la mise à jour des politiques de sécurité sert à ce que les entreprises liées à l’application, telles que Facebook et les entreprises associées, aient une meilleure communication de manière sûre et simple.

«Afin de servir leurs clients, certaines entreprises ont besoin de services d’hébergement Web sécurisés que Facebook envisage de proposer. Lorsqu’une entreprise utilise ce service, nous l’indiquerons clairement dans le chat afin que vous puissiez décider de discuter avec lui ou non », a-t-il déclaré. WhatsApp sur l’activation du service client.

Un autre look annoncé par WhatsApp est d’améliorer la découverte de l’entreprise grâce à l’activité des utilisateurs dans l’application. L’idée est la tendance de l’utilisateur à cliquer sur les boutons de chat sur WhatsApp pour personnaliser les publicités vues sur Facebook. “Nous réitérons que ni WhatsApp même Facebook ne peut pas voir le contenu des messages chiffrés de bout en bout », ajoutent-ils.

Finalement, WhatsApp Il a fait référence aux achats via un profil d’entreprise, comme cela se produit sur Facebook et Instagram. «Cela vous permet de voir les produits d’une entreprise sur Facebook et Instagram et de faire l’achat directement sur WhatsApp. Si vous choisissez d’interagir avec les magasins, nous vous en informerons à WhatsApp comment vos données sont partagées avec Facebook “, ont-ils expliqué à partir de WhatsApp.

WHATSAPP | Réponse aux changements

Le communiqué de WhatsApp Il a lieu après avoir annoncé le caractère contraignant des conditions et des politiques de confidentialité pour tous ses utilisateurs. Ceux qui ne sont pas d’accord que WhatsApp partager les données de la communauté avec Facebook et d’autres sociétés affiliées ne pourront pas continuer à utiliser l’application.

«Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être à 100% clairs: nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout», a-t-il publié. WhatsApp sur son compte Twitter.

WhatsAppDe plus, il a publié une image avec tous ces points sur ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas avec les données de ses utilisateurs.

WhatsApp Il ne peut pas voir vos messages privés ou écouter vos appels, pas plus que Facebook.WhatsApp il ne garde pas trace de qui appelle ou envoie des SMS.WhatsApp ne peut pas voir votre position partagée et Facebook non plus. WhatsApp Ils restent confidentiels. Vous pouvez faire disparaître vos messages. Vous pouvez télécharger vos données.

