Mis à jour le 25/12/2020 11h24

WhatsApp C’est l’une des applications les plus utilisées au monde. L’envoi d’informations est énorme si l’on prend en compte les statistiques d’activité par jour, il y a donc toujours une possibilité de faire des erreurs. Nous ne parlons pas d’erreurs de connexion, mais de quelque chose de bien pire: envoyer le message au mauvais contact.

Peut-il être évité dans WhatsApp? Existe-t-il un outil magique pour éviter ces mauvais moments? La réponse courte est non, mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour réaliser subtilement qu’ils sont sur le point de faire une erreur.

Une façon d’éviter d’envoyer des messages dans la mauvaise fenêtre de discussion de WhatsApp utilise les fonds d’écran pour certaines personnes et certains groupes. Heureusement, la mise à jour la plus récente de l’application vous permet de définir des arrière-plans personnalisés pour des contacts et des groupes individuels.

Vous pouvez créer votre propre fond d’écran personnalisé avec n’importe quel éditeur de photos tiers comme Snapseed, le créateur de collages PhotoGrid ou le concepteur d’affiche sur toile. Vous devrez suivre ces étapes pour créer votre fond d’écran pour WhatsApp.

Lancez l’application photo pour créer le fond d’écran. Choisissez une toile verticale (9:16). Choisissez un design simple comme une photo et faites tous les détails que vous voulez. Vous pouvez également choisir une photo personnelle, enregistrer le design sur votre téléphone et le définir comme fond d’écran dans WhatsApp via le menu Paramètres.

