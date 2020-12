Mis à jour le 12/06/2020 à 23:38

La quatrième et dernière saison de ‘L’attaque des Titans’ fait sensation chez les personnes qui aiment l’anime. C’est pourquoi plusieurs ont déjà été encouragés à créer une diversité de autocollants de WhatsApp avec les personnages afin que vous puissiez discuter avec vos amis AUJOURD’HUI et commenter les nouveaux chapitres.

Aussi connu sous le nom Shingeki no Kyojin, les stickers animés pour WhatsApp de ‘L’attaque des Titans’ Ils font fureur chez leurs millions de fans à travers le monde et la série populaire se termine dans une quatrième saga divisée.

Donc, vous ne voulez pas savoir ce qui se passe à la fin de la série exclusive Crunchyroll, nous vous montrerons une variété de packs afin que vous puissiez les télécharger et les partager avec vos amis qui sont également excités.

Il est à noter que, dans les dernières heures, AnimeTV a rapporté la quatrième et dernière saison de ‘L’attaque des Titans’ Il ne comportera que 16 chapitres, soit six de moins que ceux de la troisième tranche (22 chapitres). La première saison de l’anime se composait de 25 et la seconde de seulement 12.

TÉLÉCHARGEZ LES AUTOCOLLANTS ‘ATTACK ON TITAN’ ICI

La première chose à faire est d’entrer WhatsApp.Il va à toute conversation individuelle ou de groupeLorsque vous y êtes, cliquez sur le icône d’autocollantsÀ ce moment-là, tous les packs d’autocollants que vous avez téléchargés se chargeront. Cliquez sur le “+”Vous verrez une nouvelle fenêtre où vous pourrez choisir si vous souhaitez télécharger plus d’autocollants pré-installés. Voici à quoi ressemblent les autocollants exclusifs de «Attack on titan». Voulez-vous les avoir? (Photo: Google Play) Afin d’avoir le ‘L’attaque des Titans’ vous devez appuyer “Avoir plus”À ce moment-là, il ouvrira Jeu de Google et là tu dois chercher “WAStickersApps – Autocollants Anime pour Whatsapp”,Téléchargez le pack et vous avez terminé. À l’intérieur se trouvent les autocollants de ‘L’attaque des Titans’.

