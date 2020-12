WhatsApp change partout dans le monde et non seulement a-t-il mis à jour ses termes et conditions, mais maintenant l’application de messagerie rapide est sur le point de arrêter de travailler sur plusieurs téléphones portables de la planète, à la fois sur Android et sur iPhone. Parce que? Cela affectera-t-il mon téléphone portable?

Bien que ce processus soit effectué chaque année, l’entreprise WhatsApp souligne que les changements au sein de son application sont permanents et que, en raison d’améliorations, certains aspects sont perdus, dont l’incompatibilité avec certains modèles de téléphones portables.

C’est pourquoi vous devez être vigilant. Quels sont les modèles dans les téléphones portables Apple pour lesquels l’application de messagerie rapide ne fonctionnera plus?

Seuls les modèles sur lesquels iOS est mis à jour vers la version 9 seront compatibles avec WhatsApp. (Photo: culte de mac)

CE SONT L’IPHONE QUI N’AURA PAS WHATSAPP EN 2021

Comme chaque année, WhatsApp publie sur son site Internet la liste officielle des téléphones portables qui seront compatibles. La plupart ont tendance à être dus à un décalage du système d’exploitation qu’ils ont installé.

C’est de cette manière que vous devez toujours vérifier si le modèle de téléphone portable dispose du logiciel sans mise à jour. Si cela n’est pas possible, le seul problème pour utiliser l’application est de changer votre smartphone, malheureusement.

Selon WhatsApp tous les Les iPhones avec iOS 9 et les versions ultérieures seront compatibles avec le service, cela signifie que s’ils ont iOS 8 ou inférieur, l’application ne fonctionnera pas.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez ainsi envoyer des messages, des photos et des GIF sans avoir à avoir votre ordinateur entre vos mains.

4. Utilisez des autocollants dans les conversations: Les emojis sont en train de devenir une chose du passé, aujourd’hui les autocollants vous offrent une façon plus amusante de vous exprimer. Vous pouvez les trouver dans le champ où le texte est entré dans une conversation, dans une petite icône carrée avec une page latérale pliée, où vous pouvez également ajouter vos propres autocollants et bitmojis.

5. Lisez les messages sans être en ligne: L’option de masquer les “Confirmations de lecture” n’est pas la meilleure option si vous voulez que l’autre personne ne se rende pas compte que vous avez lu son message. C’est pourquoi le fait de soulever légèrement le message à l’écran et d’ouvrir le texte intégral sur l’écran de verrouillage de l’iPhone est votre meilleure option pour passer inaperçu.

6. Gérez qui peut nous ajouter à des groupes: Il n’y a rien de plus inconfortable que d’être ajouté à un groupe plein d’étrangers. C’est pourquoi WhatsApp a développé la possibilité de gérer qui peut nous ajouter à des groupes.

Lorsque vous activez les contacts dont vous souhaitez recevoir des messages, ces personnes doivent nous envoyer un lien d’invitation dans l’application. Seulement si nous l’acceptons, nous pouvons être ajoutés au groupe.

Pour activer un contact, nous devons aller dans Paramètres> Compte> Sécurité> Groupes et sélectionner parmi les options: Tous, Mes contacts ou Mes contacts sauf.

7. Contrôlez vos groupes: Il existe un moyen de modifier les paramètres du groupe afin que nous seuls puissions apporter des modifications à l’image ou au nom du groupe. Pour ce faire, allez dans Paramètres du groupe, puis Modifier les informations du groupe.

