Mis à jour le 17/12/2020 à 20 h 00

Êtes-vous à utiliser WhatsApp ou allez-vous l’installer? Eh bien, c’est le truc que vous devez savoir. Pour pouvoir discuter avec tous vos contacts, il est nécessaire que vous disposiez d’un numéro de téléphone à partir duquel vous recevrez un code personnel pour vous inscrire dans l’application.

Cependant, une nouvelle astuce a été découverte pour pouvoir se connecter WhatsApp sans avoir à vous envoyer un SMS avec votre code de sécurité et ainsi accéder non seulement à vos conversations, mais aussi aux multiples fonctions qu’apporte l’application.

REGARDEZ: WhatsApp Plus et l’astuce pour changer la couleur de l’icône de l’application

Comment ça se fait? Pour cela, il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce qui, souvent, a tendance à vous demander l’accès à votre liste de contacts, en plus de toutes vos informations personnelles.

Les étapes sont assez simples et tout le monde peut le faire. La seule chose que vous devriez avoir sous la main est la puce ou NanoSIM de votre téléphone portable et le WhatsApp installée.

COMMENT ACTIVER WHATSAPP SANS MESSAGE DE CODE DE VÉRIFICATION

Si vous souhaitez activer WhatsApp Sans le message du code de vérification, il vous informera qu’il y a jusqu’à deux étapes.

Activez WhatsApp par appel téléphonique

Téléchargez l’application WhatsApp. Lorsque vous l’exécutez, entrez votre numéro (avec le code du pays). Si à ce moment WhatsApp ne vous envoie pas de message de code de vérification, vous avez la possibilité de “Appeler”. Vous recevrez un appel sur votre smartphone et l’opérateur vous dictera le numéro Entrez-le et entrez le nouveau code de vérification et vous avez terminé. Vous pouvez maintenant discuter. Pour cela, vous avez la possibilité d’appeler par téléphone ou par e-mail. (Photo: Mag)

Activez WhatsApp avec votre email

Téléchargez l’application sur votre smartphone puis accédez-y. À ce moment-là, avant de saisir votre numéro, mettez le portable en «mode avion» Puis activez le Wifi sans supprimer le «mode avion» et enregistrez votre numéro. Lorsque le temps passe , vous aurez la possibilité d’envoyer un code à l’email de votre choix et le tour est joué. Écrivez le code dans WhatsApp et vous accéderez à vos conversations.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP