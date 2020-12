Mis à jour le 12/03/2020 à 23:22

WhatsApp a été mis à jour et apporté non seulement la personnalisation et les arrière-plans colorés pour chaque conversation, mais aussi un nouveau chercheur d’autocollants ou d’autocollants, les mêmes qui seront divisées en catégories. Vous avez déjà? Comment actif? Ici, nous vous apprenons.

Tandis que WhatsApp est déjà dans le version 2.20.207.8, la version bêta de l’application comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la nouvelle façon de trouver un autocollant, y compris ceux animés ou ceux que vous avez téléchargés vous-même.

Cela se trouve tant que vous mettez à jour l’application à partir de Jeu de Google ou Boutique iOS, en plus d’être un utilisateur bêta, qui au moment où les postes sont fermés.

Comment ça se fait? Eh bien, voici les étapes que vous pouvez prendre dès maintenant et vérifier si cela fonctionne dans WhatsApp:

Entrez d’abord WhatsApp. Vérifiez si vous disposez déjà de la version pour Android 2.20.207.8Ensuite, allez à n’importe quelle conversation, cela peut être votre ami, partenaire, collègue, membre de la famille, entre autres. De cette façon, vous pouvez activer la nouvelle barre de recherche pour les autocollants dans WhatsApp. (Photo: MAG) Cliquez ensuite sur le visage heureux. Là, vous devriez aller sur le bouton des autocollants. Lorsque vous le faites, appuyez sur la loupe et une nouvelle fenêtre s’affichera. Vous y verrez une diversité de catégories où vous pouvez trouver votre autocollant préféré en fonction de votre statut d’esprit.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé une liste des meilleures astuces développées par l’application sur son blog.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

