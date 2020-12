Mis à jour le 12/08/2020 à 19:40

Voulez-vous modifier le logo de l’application de messagerie rapide? Faites attention à cela! Eh bien, apprenez le truc pour pouvoir changer la couleur de l’icône de WhatsApp. Bien qu’il y ait plusieurs étapes pour y parvenir, et même une diversité de nuances, sachez la façon la plus simple de le faire aujourd’hui avec ce tutoriel.

Comment changer le logo de WhatsApp au noir? Si vous avez déjà le “mode sombre” dans l’application et que vous l’utilisez par défaut, alors cette astuce vous semblera plutôt sympa.

Pour pouvoir le faire, il est nécessaire de disposer d’une application tierce qui n’accède pas, pour le monde, à vos informations personnelles, appareil photo, liste de contacts et autres types de documents privés.

Si vous souhaitez avoir le logo noir de WhatsApp puis complétez toutes les étapes sans en sauter et surprenez vos amis avec cette astuce.

COMMENT CHANGER L’ICÔNE WHATSAPP EN NOIR

Non seulement en noir, mais dans différentes nuances. Dans les derniers jours WhatsApp Il a été mis à jour et vous pouvez désormais personnaliser le fond d’écran de chaque conversation, mais vous pouvez également modifier son icône. Comment ça se fait?

Tout d’abord, vous devez télécharger Lanceur Nova, l’application qui vous permet de modifier la couche de personnalisation de votre smartphone Android.Une fois que vous avez défini l’apparence de votre téléphone portable, appuyez sur l’icône WhatsApp pendant environ deux secondes.

Là, vous verrez un symbole de crayon, cliquez dessus et une fenêtre s’ouvrira où vous verrez le nom de l’application WhatsApp et l’icône verte. Pour cela, vous devez utiliser Nova Launcher afin de pouvoir changer le logo WhatsApp. (Photo: MAG) Appuyez sur l’icône verte et une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Là, cliquez sur Galerie. Téléchargez n’importe quelle image dans Google qui dit “icône WhatsApp noir png” puis sélectionnez-la. Enfin cliquez sur “Terminé” et vous aurez l’icône WhatsApp en noir.

N’oubliez pas que vous pouvez également modifier l’icône de WhatsApp dans des couleurs bleu clair, jaune, irisé, entre autres, selon le style et l’apparence de votre mobile.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

