Mis à jour le 19/11/2020 à 22:20

Utilises tu WhatsApp? Eh bien, vous aimerez cette astuce. L’application peut être obtenue en anglais, espagnol, italien, allemand, français, chinois, japonais, etc. Cependant, si l’application que vous avez téléchargée est dans une autre langue, voici les étapes à suivre.

Tandis que WhatsApp Il s’adapte à n’importe quel appareil, en fonction de la langue dans laquelle vous l’utilisez, il faut parfois faire une série de configurations afin d’obtenir l’application dans votre langage courant. Que faire?

À l’heure actuelle, l’application dispose d’une série d’outils que ses utilisateurs apprécient, tels que la possibilité d’envoyer des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants animés, des documents Word ou PDF, entre autres.

Bien que la possibilité de changer de couleur soit toujours attendue, WhatsApp Il comporte une série de paramètres que vous devez prendre en compte avant de le télécharger, tels que le changement de langue. On le fait comme ça:

La première chose que vous devez faire est de saisir les paramètres de votre téléphone portable. Une fois que cela est fait, vous devez aller à l’Administration générale. Dans cette section, vous pouvez voir Langue et saisie. De cette façon, vous pouvez voir WhatsApp au cas où vous voudriez changer la langue. (Photo: MAG) Dans cette fenêtre, vous devez appuyer sur Langue Là, ajoutez une langue et choisissez celle que vous voulez comme l’anglais, l’espagnol, le français, etc. Lorsque vous l’avez fait, ouvrez WhatsApp et vous le verrez dans la langue que vous avez choisie et c’est tout. langue précédente, effectuez simplement les étapes que nous avons mentionnées.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

