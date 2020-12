Mis à jour le 27/12/2020 19:37

WhatsApp C’est l’une des applications que la plupart des gens ont utilisées dans le monde pendant les vacances de fin d’année. Des milliers ont essayé l’astuce pour décorez votre icône à l’intérieur de votre smartphone. Mais maintenant, il est capable de transformer de l’or et ce sont les étapes pour y parvenir.

Il y a quelque temps nous vous avons montré la possibilité de pouvoir modifier l’icône de WhatsApp à une certaine couleur ou simplement le décorer pour une sorte de vacances. À l’arrivée du nouvel an, il existe un moyen d’obtenir le logo en or ou en or.

Pour cela, il est nécessaire que vous disposiez d’une application tierce qui vous permette de changer l’intégralité du lanceur de votre téléphone portable, oui, cela ne fonctionne que pour les utilisateurs disposant d’un terminal Android. Malheureusement, les iPhones ne peuvent pas utiliser ces types d’outils.

Si vous voulez le faire, c’est aussi l’un des outils pour simuler que vous avez WhatsApp Gold sur votre appareil. Vos amis vous poseront-ils des questions sur le truc? Vous avez raison. Essayez-le.

De cette façon, vous pouvez simuler que vous aviez WhatsApp Gold sur votre téléphone portable lorsque vous obtenez l’icône dorée. (Photo: IconPack)

COMMENT CHANGER LE LOGO WHATSAPP EN OR

La première chose à faire est de télécharger Nova Launcher sur votre téléphone portable Android.Ensuite, ouvrez Nova Launcher sur votre appareil et modifiez la plate-forme à votre guise. Vous pouvez choisir d’avoir ou non un tiroir d’applications. Lorsque vous avez terminé, ouvrez Google Chrome et recherchez «WhatsApp gold icon png». Lorsque vous avez téléchargé l’image png sur votre téléphone portable, vous devez appuyer sur l’icône WhatsApp pendant 2 secondes. Cela ouvrira une fenêtre qui vous demandera non seulement de modifier le nom, mais aussi le logo.Une fois terminé, cliquez sur l’icône WhatsApp.Une fenêtre s’ouvrira, à partir de laquelle vous devrez cliquer sur Galerie, puis chercher l’image que vous avez téléchargée. votre chemin et voila, vous aurez le logo WhatsApp en or ou en or.

N’oubliez pas que vous avez également la possibilité de changer la couleur de la plate-forme en utilisant WhatsApp Plus dans ses différentes versions, même si elles peuvent vous bloquer de l’application d’origine.