Noël il est déjà proche et vous pouvez aussi le vivre dans WhatsApp avec cette fonction. Tout comme vous le lisez. Bien que l’application de messagerie rapide soit la plus utilisée pendant ces vacances, il existe une astuce pour modifier son icône en fonction de l’occasion. Comment ça se fait?

L’astuce est assez simple. La seule chose que vous devez savoir est que vous devez télécharger une application tierce pour pouvoir modifier le logo de WhatsApp. Ensuite, les étapes sont assez simples.

Le but de changer l’icône est d’ajouter cette touche de Noël à vos applications. Vous pouvez également faire de même avec Instagram, Facebook, Messenger, TikTok, Snapchat, entre autres. Que dois-je faire?

N’oubliez pas que l’application que vous allez télécharger pour changer le logo de WhatsApp il est assez sécurisé et vous n’aurez pas besoin d’activer des autorisations étranges.

De cette façon, vous pouvez changer le logo WhatsApp et y mettre un chapeau de Noël. (Photo: MAG)

COMMENT CHANGER LE LOGO WHATSAPP EN UN NOËL

La première chose à faire est de télécharger l’application Nova Launcher sur votre terminal Android. Cela ne fonctionne pas pour les iPhones. Après cela, choisissez simplement le thème de votre préférence. Lorsque vous le faites, appuyez simplement sur l’icône WhatsApp pendant environ 2 secondes. Là, une série d’options défilera où vous devrez cliquer sur Modifier. Une fois à l’intérieur Vous verrez que vous pouvez modifier l’icône et le nom. Cliquez sur le logo WhatsApp et Nova Launcher vous permettra d’accéder à votre galerie. N’oubliez pas d’avoir dans vos photos l’image de “WhatsApp icon christmas”. Choisissez cette icône et vous avez terminé.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer comme favori, puis de toucher l’icône “étoile”.

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant à Paramètres et Messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en touchant “Messages suivis”. Pour les utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options”, puis ” Messages en vedette ».

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez donc envoyer des messages, des photos et des Gifs sans avoir à avoir votre ordinateur entre vos mains.

