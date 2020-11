Mis à jour le 15/11/2020 à 19:46

Connaissiez-vous cette astuce spectaculaire? Utilisez cette ressource. WhatsApp C’est l’une des applications les plus utilisées au monde. Cela a plusieurs fonctions telles que la possibilité d’envoyer des messages texte, des GIF, des photos, des vidéos, des programmes, des documents Word ou PDF, entre autres.

Cependant, l’un des outils qui est également très souvent utilisé est la messagerie vocale. Bien que ceux-ci soient généralement ennuyeux pour certains, pour d’autres, c’est un moyen de gagner du temps au cas où vous ne pourriez pas écrire WhatsApp.

Afin de ne pas s’ennuyer de la même chose, il existe une astuce simple pour pouvoir modifier votre voix comme un écureuil, un robot ou la même personne de Star Wars, Darth Vader. Comment ça se fait? Eh bien, ici nous vous disons.

Pour cela, vous devez télécharger une application tierce. La meilleure chose à propos de cette application est qu’elle ne vous demandera ni ne demandera des autorisations pour accéder à vos données ou informations personnelles, et encore moins afficher vos messages WhatsApp. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est de télécharger l’application appelée Voice Changer via Jeu de Google ou Boutique iOSEnsuite, vous devez ouvrir l’application et commencer à enregistrer votre message. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez choisir l’effet que vous souhaitez que votre voix adopte. De cette façon, vous pouvez changer votre voix et l’envoyer sur WhatsApp. (Photo: MAG) De cette façon, vous pouvez non seulement changer votre voix en canard, mais aussi en extraterrestre, robot, écureuil, ivre, Darth Vader, etc. Après cela, entrez WhatsApp et cliquez sur le clip, puis appuyez sur Cliquez sur le bouton audio et recherchez l’enregistrement que vous avez effectué, puis cliquez sur envoyer et c’est tout, vous pouvez envoyer votre message en modifiant votre voix dans WhatsApp.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

