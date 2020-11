Mis à jour le 25/11/2020 à 03:29

Combien de fois cette notification apparaît-elle par jour WhatsApp? Tu ne veux plus jamais le revoir? Eh bien, de nombreuses personnes reçoivent toujours des messages indiquant que “Le code de sécurité a changé”. Qu’est-ce que cela signifie et comment puis-je les désactiver? Eh bien, ici, nous allons vous expliquer étape par étape.

Lorsque la notification arrive “Le code de sécurité a changé”, comme il l’explique WhatsApp, tous vos messages, y compris les photos et vidéos, sont protégés. De cette manière, aucun tiers ne pourra avoir accès à vos conversations: tout se fera entre l’expéditeur et le destinataire.

REGARDEZ ICI: WhatsApp et l’astuce pour répondre à vos messages sans être “ en ligne ” et sans ouvrir l’application

Au contraire, si vous n’activez pas ce processus, il est possible que l’entreprise puisse visualiser ce que vous écrivez sans que vous le sachiez. Existe-t-il un moyen de les désactiver? Non, ils sont activés automatiquement.

Ce que vous devez savoir, c’est qu’il existe des étapes pour empêcher ces notifications de s’afficher dans votre conversation WhatsApp. Pour ce faire, vous devez suivre les étapes suivantes:

La première chose à faire est de saisir WhatsApp, puis d’accéder aux paramètres de l’application. De cette manière, vous pouvez empêcher l’apparition de notifications indiquant si vous avez modifié ou non votre code de sécurité. (Photo: MAG) Allez à Sécurité. Et dans cette fenêtre, vous devez désactiver le bouton. De cette façon, vous ne recevrez jamais d’informations sur la modification ou non du code de vérification.

Comment répondre à vos messages WhatsApp sans être “ en ligne ”

Quelqu’un vous a-t-il écrit sur WhatsApp et vous ne voulez pas que les autres sachent que vous êtes «en ligne»? Apprenez l’astuce simple pour répondre à un message sans avoir à ouvrir l’application et, mieux encore, sans que vos amis sachent que vous êtes connecté.

Comment ça se fait? Pour cela, il n’est pas nécessaire de devoir déconnecter votre wifi, vos données ou simplement télécharger une application tierce qui, à son tour, peut affecter la confidentialité de vos conversations WhatsApp.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes utilisent les différentes fonctions de l’application de messagerie rapide, telles que l’envoi de GIF, de photos, de vidéos, d’autocollants animés, de documents, entre autres, mais peu connaissent certains détails cachés dans l’application.

Ici, nous allons vous apprendre Comment est-il possible d’envoyer et d’envoyer un message sans avoir à apparaître “en ligne”. Il vous suffit de suivre ces étapes:

La première chose à faire est d’attendre que quelqu’un vous envoie un message, puis lorsque vous avez reçu un SMS ou une alerte dans WhatsAppAllez simplement dans la barre de notification. Dans cette étape, faites glisser la barre et vous remarquerez que le dernier message reçu est affiché. Plus tard, vous devez cliquer sur ce message et une flèche très particulière apparaîtra.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

REGARDEZ ICI PLUS SUR WHATSAPP