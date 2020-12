Pouvez-vous écrire en gras, en italique? Eh bien, préparez-vous pour ce sensationnel tour. WhatsApp est l’application la plus célèbre au monde et, actuellement, des milliers d’utilisateurs ne se divertissent pas seulement en discutant, mais aussi en échangeant des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, entre autres, en découvrant même de nouvelles façons de s’amuser.

Si vous vous ennuyez de écrire en gras, italique, barré, bleu, etc., maintenant vous devriez essayer cette simple astuce de WhatsApp. C’est une nouvelle façon d’écrire que vous aimerez non seulement, mais qui surprendra tous vos amis comme par magie.

Saviez-vous que vous pouvez écrire à l’envers? Tout comme vous le lisez. Un groupe d’utilisateurs a découvert cette astuce simple afin d’impressionner leurs connaissances. Mieux encore, il n’est pas nécessaire de télécharger une autre application complémentaire.

Souvent, les applications tierces ont tendance à voler des informations personnelles ou à accéder à vos contacts, même à votre propre galerie de photos. Voir toutes les étapes à suivre WhatsApp pour l’obtenir.

COMMENT ÉCRIRE “ EN ARRIÈRE ” DANS WHATSAPP

La première chose à faire est d’entrer sur le Web FliptextC’est totalement gratuit et vous n’aurez même pas besoin de vous abonner pour accéder à cette nouvelle méthode d’écriture.

Là, vous devez écrire ce que vous voulez. Cela peut être une phrase ou un mot. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement sur le bouton “Retourner le texte”. De cette façon, vous pouvez faire en sorte que tout votre texte soit écrit à l’envers et le partager sur WhatsApp. (Photo: MAG) À ce moment-là, vous verrez votre texte à l’envers.Copiez-le et collez-le dans n’importe quelle conversation de WhatsApp et voila. a envoyé un message «à l’envers» pour surprendre tous vos amis dans une nouvelle façon d’écrire.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message «étoile», où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant à Paramètres et Messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en touchant “Messages suivis”. Pour les utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options”, puis ” Messages en vedette ».

