Conservez-vous de nombreuses photos de vos amis et aimeriez-vous les transmettre WhatsApp? Vous avez sûrement pris une image de groupe ou capturé cette réunion avec quelqu’un sur votre téléphone portable. S’ils vous ont demandé l’image, nous vous disons que l’application réduit non seulement sa taille, mais aussi sa qualité.

Si votre smartphone est de dernière génération ou possède simplement le meilleur appareil photo du marché, ce moment peut être endommagé par WhatsApp. En effet, l’objectif de l’application est que tout soit assez rapide et que vous ne dépensez pas trop de mégaoctets.

Pour que vos photos ou vidéos ne perdent plus jamais de qualité et soient envoyées en haute résolution, il n’est pas nécessaire de télécharger un programme tiers. Vous devrez simplement exécuter une série d’étapes assez simples à réaliser.

Il est à noter que, pour réaliser ce tutoriel, nous vous suggérons de vous connecter à un réseau Wi-Fi afin d’éviter une dépense plus élevée de mégaoctets sur votre appareil mobile.

La première chose à faire est d’accéder à WhatsApp. Ensuite, accédez à la conversation où vous souhaitez envoyer une photo ou une vidéo en haute résolution. Lorsque vous l’avez fait, appuyez sur le clip et cliquez sur “Documents” pour partager. De cette façon, en sélectionnant des documents, vous pouvez envoyer vos photos en haute qualité. (Photo: MAG) A ce moment, une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Choisissez la photo que vous souhaitez envoyer. L’image va commencer à se charger et sera envoyée dans le poids qu’elle a, sans en diminuer la qualité. Si vous cliquez sur envoyer “Photo”, la définition sera abaissée absolument et vous ne sauverez pas ce moment spécial en HD.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

