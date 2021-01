WhatsApp Cela nous permet de nous connecter avec des amis et d’autres contacts avec lesquels nous ne nous rencontrons normalement pas. Bien sûr, à ces dates, nous en profitons pour envoyer des salutations de masse, soit par texte, soit par vidéo ou peut-être via des autocollants.

Cependant, nous faisons généralement un travail assez difficile en contactant tous nos amis, il existe donc des moyens d’envoyer des messages en chaîne à tout le monde pour gagner du temps et des efforts.

Comment envoyer un message vocal à plusieurs contacts en même temps?

Le transfert d’un message n’est tout simplement pas faisable, car WhatsApp nous limite à cinq renvois afin d’éviter un spam massif. Eh bien, ce que vous devriez utiliser, ce sont les «diffusions WhatsApp».

Étapes pour envoyer un message vocal à tous vos contacts

Mettez à jour votre application pour obtenir tous les nouveaux outils.Appuyez sur le bouton avec les trois points dans le coin supérieur droit.Appuyez sur l’option “ Nouvelle diffusion ” Cliquez sur “ Créer une nouvelle diffusion ” Sélectionnez tous les contacts auxquels vous souhaitez envoyer l’audio en question et cliquez sur le bouton à cocher en bas à droite. Un chat avec le nom de “Destinataires” apparaîtra, il y a regroupé tous les numéros auxquels le message sera envoyé. Ensuite, vous pouvez écrire ce que vous voulez et même Envoyer des audios N’oubliez pas que le destinataire verra seulement comme si vous lui parliez, il ne saura pas qu’il s’agit d’un message de masse.

Dans le cas où vous avez WhatsApp sur un appareil iOS, il vous suffit d’aller en haut de l’application pour entrer ‘Broadcast’. Il n’est pas nécessaire d’afficher le menu de droite.

Avec cet outil, vous pouvez également promouvoir les ventes ou inviter des personnes à un événement spécial ou peut-être en cette période de coronavirus à une réunion sur Zoom ou sur une autre plate-forme.

WhatsApp cessera-t-il de fonctionner sur votre téléphone portable en 2021? Celles-ci que vous devez faire URGENT

2020 est terminé et WhatsApp Il a pris une décision qui en a surpris plus d’un et que vous devez savoir à ce moment– L’application cessera de fonctionner sur divers téléphones mobiles Android et iOS. Oui, c’est ainsi que vous le lisez. Que dois-je faire si je fais partie du groupe mobile? Grâce à lui, vous pouvez envoyer des éléments multimédias tels que des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, entre autres. Vous avez également la possibilité d’appeler ou de passer des appels vidéo à n’importe qui simplement en ayant son numéro. Cependant, l’application pourrait se terminer sur plusieurs téléphones portables en 2021. Que dois-je faire? Ici, nous vous disons.

Pour commencer, les smartphones dotés du système d’exploitation Android qui ne prendront plus en charge WhatsApp seront ceux qui utilisent le système d’exploitation Android Ice Cream Sandwich ou 4.0.3.

Dans le cas des terminaux Apple, l’iPhone, ceux qui n’auront plus l’application de messagerie rapide sont ceux qui fonctionnent toujours sous iOS 9 ou inférieur.

Tandis que WhatsApp Il fournira toujours un service en début d’année sur ces téléphones portables, il ne sera plus mis à jour plus tard puisque le support sera supprimé. Vous ne voulez pas perdre vos conversations? Ensuite, procédez comme suit.

QUE FAIRE SI WHATSAPP S’ARRÊTE DE FONCTIONNER LE 1ER JANVIER 2021 SUR VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE

Il existe diverses étapes pour mettre à jour le système d’exploitation de votre appareil mobile, Android ou iPhone. Pour cela, il n’est pas nécessaire d’acheter ou de payer pour un programme, car cela peut être fait par n’importe qui dans le confort de sa maison. Suivez ces étapes pour ne pas manquer de WhatsApp le 1er janvier 2021.

Sur Android: Aller aux paramètres. Allez au bas de cette fenêtre et recherchez «Systèmes et mise à jour». Lorsque vous êtes à l’intérieur, cliquez sur “Vérifier les mises à jour” et à ce moment-là, en vous connectant à un réseau Wi-Fi, vous pouvez télécharger le dernier système d’exploitation sur lequel votre Android peut fonctionner.Sur l’iPhone: La première chose à faire est de vous connecter à un réseau sans fil. Ensuite, allez dans Paramètres, Général, puis appuyez sur Mise à jour du logiciel. Cliquez sur “Télécharger et installer”. Si vous y êtes invité, entrez votre code d’accès. Avec cela, vous pouvez avoir iOS 14.

Que sont les téléphones portables non pris en charge?

Samsung Galaxy S3Samsung Galaxy S4Galaxy Nexus par SonyXperia S par iPhone 3SiPhone 3GSiPhone 4iPhone 4S

Enfin, il est indiqué que certains modèles de téléphones dotés du système d’exploitation KaiOS 2.5.1 ou supérieur, y compris les appareils JioPhone et JioPhone 2, pourront continuer à utiliser l’application sans problème.

Pour sa part, WABeta Info a signalé que les anciens iPhones pourront continuer à utiliser WhatsApp, et c’est garanti, ce qui est possible, c’est qu’il ne sera pas mis à jour.

Il est à noter que WhatsApp continue d’implémenter une variété de fonctions qui arriveront progressivement en 2021, comme la possibilité de changer la couleur de la plateforme, d’obtenir de nouveaux emojis et même de passer des appels vidéo via le web.

Actuellement, WhatsApp attend sa mise à jour afin d’améliorer ses performances sur l’appareil mobile. Par exemple, vous modifiez une nouvelle façon de passer des appels et des appels vidéo via votre application Web.

De plus, ses politiques et conditions de sécurité devraient changer à partir de février 2021. Si vous ne les acceptez pas, votre compte peut être supprimé.

