Les appels manqués “ fantômes ” peuvent-ils être passés dans WhatsApp? Eh bien, nous disons oui et ici nous allons vous apprendre. Bien que l’application soit devenue l’une des applications où un grand nombre de personnes ont communiqué en 2020 pour le pandémie covid-19, une grande partie des utilisateurs ont exécuté appels vidéo.

le appels de WhatsApp, qui ont été mis en place il y a 4 ans, ont la particularité d’être totalement gratuits. De plus, ils ne sont pas limités, ce qui signifie que vous pouvez parler à n’importe qui de n’importe où dans le monde.

La seule chose que vous devriez avoir sous la main est le numéro de votre contact avec le code international. Mais pas seulement cela, maintenant vous pouvez également effectuer le célèbre appels «fantômes» manqués. Qui sont?

À travers de Labalabi pour WhatsApp, un APK très à la mode, vous pouvez passer des appels à une autre personne sans sonner. Ceux-ci apparaîtront dans le calendrier des appels «fantômes» manqués de votre contact. Comment sont-ils fabriqués? Suivez ces étapes:

La première chose à faire est de télécharger l’APK de Labalabi pour WhatsAppAprès avoir donné les autorisations correspondantes, vous pourrez accéder à un menu assez simple, là vous devez cliquer sur “Bombardier Misscall”. Voulez-vous passer des appels fantômes ou des appels vidéo sur WhatsApp? Utilisez cette application appelée Labalabi. (Photo: MAG) À ce moment-là, il vous suffit d’entrer votre numéro WhatsApp et celui de l’autre contact, lorsque vous le faites, vous verrez que WhatsApp officiel s’ouvrira et un appel manqué apparaîtra, comme si vous aviez appelé et qu’ils n’avaient pas répondu.

Il faut préciser que Labalabi pour WhatsApp C’est une application alternative qui n’est pas officielle pour WhatsApp, vous devez donc être très prudent pour ne pas être banni.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé une liste des meilleures astuces développées par l’application sur son blog.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

