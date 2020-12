Mis à jour le 12/02/2020 à 22:43

Ils sont venus pour rester. Apprenez à obtenir des emojis WhatsApp pour Noël. L’application de messagerie rapide a été mise à jour et a déjà déployé un nouveau pack d’émoticônes à travers le monde, y compris la piñata d’anniversaire, le câlin, le kiwi, entre autres.

Mais ce qui attire le plus l’attention, en fonction des dates et de la proximité des vacances de fin d’année, ce sont les nouveaux emojis de Noël de WhatsApp Parmi lesquels on retrouve Papa Noel, Mama Noel, des objets et même l’arbre classique que beaucoup installent chez eux.

REGARDEZ: Vous pouvez donc savoir quels endroits un contact WhatsApp visite tout en discutant avec vous

Cela ne se trouve que dans la version bêta de l’application de messagerie rapide. Si vous êtes un utilisateur qui teste les actualités, vérifiez dans la section informations si vous avez déjà le version 2.20.206.11.

Afin d’être un bêta-testeur de WhatsApp les étapes suivantes sont requises. Vous ne devez pas télécharger l’APK du service, car cela ne fonctionnera pas si vous avez la mise à jour standard:

Entrez Google Play et à partir de là, recherchez l’application WhatsApp. Faites défiler jusqu’à «Plus d’informations» et vous verrez l’option d’être un testeur bêta. Si les postes vacants sont ouverts, cliquez sur «Devenir testeur bêta». De cette façon, les nouveaux emojis de Noël seront visibles sur WhatsApp. Tu l’as eu? (Photo: MAG) Par la suite, une page s’ouvrira pour confirmer que vous pouvez maintenant avoir la nouvelle version d’essai de WhatsApp. Dans quelques minutes, la version 2.20.206.11 commencera à se télécharger et c’est tout.

CE SONT LES NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, WhatsApp a intégré une nouvelle liste d’émojis à sa plateforme de conversation. Il a récemment ajouté les icônes du maté, de la paella, de la chauve-souris, du mototaxi, de la dent, du clown, de l’autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application à la fin de 2020 ont été rendues publiques.

Bien que WhatsApp ait ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que ce mois-là.

Selon le site Web Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que son sous-comité Emoji “ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs” à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres données.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP