Quelques jours avant le début du mois de décembre, c’est le truc que beaucoup veulent savoir. Alors que les gens utilisent WhatsApp non seulement pour communiquer ou discuter, mais pour faire d’innombrables choses comme envoyer des photos, envoyer des vidéos, afficher des GIF ou partager des emojis amusants et même des autocollants animés, il existe d’autres fonctions que beaucoup ignorent.

Maintenant que Noël approche, beaucoup sont intéressés à organiser la célèbre tombola du “Ami invisible” ou “ami secret” à distance et partout dans le monde. Saviez-vous que cela peut également être fait via WhatsApp?

Bien que vous ne le saviez pas, le jeu populaire de “l’ami secret” peut être réalisé à partir de l’application de messagerie rapide. Il vous suffit d’avoir les outils nécessaires sur votre smartphone et c’est tout.

Vous pouvez même organiser la célèbre tombola avec toutes les personnes que vous voulez et ainsi tout le monde peut participer en utilisant non seulement les applications que nous vous montrerons ci-dessous, mais aussi WhatsApp. Comment ça se fait? Ici nous vous l’expliquons:

Par exemple, nous avons des applications comme Ami secret 22. Téléchargez-le sur votre téléphone portable via Jeu de Google ou Boutique iOS.Une fois à l’intérieur, cliquez sur le bouton “Nouveau groupe”. Entrez le nom du groupe qui peut être “Tirage secret ou secret ami”, cliquez sur Suivant. Ensuite, vous devez entrer le prix maximum du cadeau. De cette façon, vous pouvez organiser le tirage au sort pour “l’ami secret” ou “invisible” dans WhatsApp. (Photo: MAG) Après cela, vous devez entrer la date de livraison des cadeaux et les conditions. Enfin, entrez le nom. Après avoir terminé, vous devez entrer le groupe que vous avez formé et partager, à partir de là, vous enverrez le lien fourni par l’application dans WhatsApp Pour que tout le monde puisse participer au tirage au sort Une fois que tout le monde est réuni, le tirage commencera.

Il est à noter qu’en cliquant sur “ Partager ” et en sélectionnant WhatsApp, nous créerons un lien d’invitation avec le code privé de notre tombola. Si cette personne ne connaît pas le code, ce tirage au sort n’est pas accessible. De même, tous ceux qui participent doivent avoir l’application installée “Ami secret 22”.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp Ils ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer à l’aise dans l’application. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par le app.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

