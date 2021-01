Mis à jour le 01/03/2021 23h11

Soyez très prudent avec les messages que vous recevez sur votre téléphone portable! Ce texte a-t-il atteint quelqu’un que vous connaissez? Bien que des milliers d’utilisateurs aient communiqué via WhatsApp Afin de rester uni malgré le confinement et les restrictions dues à la pandémie COVID-19, même des photos, des vidéos, des GIF ont été envoyés et même des appels vidéo ont été générés, il y a une erreur ou un message qui peut ruiner vos conversations.

Ainsi que? Eh bien, les cybercriminels sont à la recherche de quiconque est distrait pour voler ou pirater ses comptes. WhatsApp.

Pour pouvoir le faire, ils n’ont besoin que d’une minute. La méthode qu’ils utilisent est assez simple et il n’est pas nécessaire qu’ils aient un contact physique avec vous, ils peuvent l’exécuter de n’importe où sur la planète et dans le temps. Comme ils le font?

Ici, nous allons vous expliquer ce qu’ils font et comment vous pouvez protéger votre compte contre WhatsApp afin qu’il ne soit pas affecté lors de futurs hacks.

Attention aux codes de vérification qui arrivent sur votre smartphone, vous pourriez être victime d’un piratage de votre WhatsApp. (Photo: MAG)

COMMENT ILS HACKENT VOTRE WHATSAPP EN UNE MINUTE

La méthode utilisée par les cybercriminels est assez pratique et ils n’ont pas besoin de demander votre téléphone portable, car cela peut être fait de n’importe où. Cela vous est-il arrivé WhatsApp? Eh bien, vous ne devriez pas faire ceci:

La première chose qu’ils font est de se connecter à votre compte WhatsApp en utilisant votre numéro, lors de l’inscription, il vous sera demandé un code de vérification. Cependant, comme ils ne l’ont pas, ils vous contacteront. Si vous ne savez pas de quoi il s’agit et leur donnez votre numéro de vérification WhatsApp, vous serez tombé. À ce moment-là, le criminel écrira le code dans le WhatsApp installé. Quand ils le feront, ils ne le feront plus Vous aurez accès à WhatsApp et le contrevenant pourra télécharger et voir toutes vos conversations et informations. Ce que vous devez faire immédiatement est de télécharger à nouveau WhatsApp et de saisir votre numéro. Ensuite, entrez à nouveau votre code de vérification et le tour est joué, vous pouvez reprendre vos discussions .

N’oubliez jamais de dire à vos parents ou proches que s’ils reçoivent un numéro étrange qui leur envoie un code, ne le donnez jamais à quiconque vous contacte. Tenir les membres de votre famille informés les aidera à éviter les mauvais moments.

Actuellement, WhatsApp attend sa mise à jour afin d’améliorer ses performances sur l’appareil mobile. Par exemple, en 2021, ils pourraient améliorer les fonds d’écran, obtenir plus d’émojis d’Emojipedia.