Mis à jour le 27/12/2020 19:36

À combien de personnes écrivez-vous le 1er janvier à minuit? Eh bien, vous en utiliserez sûrement plusieurs et même WhatsApp pour les contacter. Mais pas seulement, vous enverrez également des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, entre autres types de contenu multimédia en appuyant simplement sur une série de boutons qui se trouvent dans la plate-forme pour smartphones.

Mais ce n’est pas la seule chose. Saviez-vous que vous pouvez programmer vos messages? Tout comme vous le lisez. WhatsApp a une astuce pour que vous puissiez envoyer un certain message à une date fixe, comme Noël et le Nouvel An. Comment ça se fait?

Alors que Telegram, le plus grand concurrent de WhatsAppElle possède cette fonctionnalité, l’application Facebook ne dispose pas encore de cette fonctionnalité, mais elle peut être aidée par diverses applications que vous pouvez trouver sur Google Play.

Bien sûr, l’application que nous vous laisserons ensuite est totalement sûre, mais elle vous demandera également des autorisations pour accéder à vos contacts et à votre agenda. Tu veux l’essayer? Suivez ces étapes.

COMMENT PROGRAMMER VOS MESSAGES WHATSAPP POUR LE NOUVEL AN 2021

Il vous suffit de suivre les étapes à la lettre. N’oubliez pas que cette application que nous mentionnerons ne doit pas être supprimée ou supprimée de votre téléphone portable, sinon ce message est WhatsApp ne sera pas envoyé:

La première chose à faire est de télécharger Wasabi, une application qui vous permet de planifier vos messages WhatsApp par date, vous devez ensuite cliquer sur le ‘+’ dans l’application Wasabi. De cette façon, vous pouvez planifier un message WhatsApp sur votre téléphone portable pour le Nouvel An 2021. (Photo: Wasabi) À ce moment, trois options apparaîtront: «Nouvelle tâche», «Nouvelle note» et «Planifier un message». Cliquez sur le dernier. Ensuite, vous verrez une fenêtre où vous pouvez écrire votre message. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “Suivant” et sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que votre message soit envoyé. À ce moment-là, choisissez le 1er janvier 2021. La dernière des étapes pour planifier des messages sur WhatsApp est d’appuyer sur envoyer et c’est tout. Vous pouvez maintenant envoyer votre texte pour le Nouvel An.

Si vous supprimez l’application Wasabi de votre téléphone portable, ce message du Nouvel An tant attendu ne sera pas envoyé et, par conséquent, vous devrez télécharger à nouveau l’application pour programmer le message.