Mis à jour le 12/02/2020 à 19:50

Il est désormais possible de programmer vos messages par Noël dans WhatsApp! Comment? Bien que l’application soit l’une des plus utilisées par de nombreuses personnes dans le monde pour envoyer des messages, des liens vers une page, des photos, des vidéos, des fichiers multimédias, des autocollants et même une variété de GIF, elle sert également à féliciter quelqu’un pour un événement spécial.

L’une des dates auxquelles des millions d’utilisateurs ont tendance à envoyer des messages à tous leurs amis, leur famille, leurs collègues, entre autres, est Noël. Utilises tu WhatsApp la 24 décembre?

Si vous voulez éviter le stress, il est temps de programmer vos messages pour cette date spéciale. Pour cela vous devez utiliser une application tierce, le meilleur de tous est qu’elle ne vous demandera pas d’autorisations pour accéder à vos contacts, encore moins à vos messages ou informations personnelles.

Il vous suffit de suivre les étapes à la lettre. N’oubliez pas que cette application que nous mentionnerons ne doit pas être supprimée ou éliminée de votre téléphone portable, sinon ce message programmé pour WhatsApp ne sera pas envoyé:

La première chose à faire est de télécharger Wasabi, une application qui vous permet de planifier vos messages WhatsApp par date. Ensuite, vous devez cliquer sur le «+» de l’application Wasabi. À ce moment-là, vous verrez trois options: «Nouvelle tâche», «Nouvelle note» et «Planifier un message» . Cliquez sur le dernier. De cette façon, vous pouvez programmer votre message WhatsApp et même être averti avant qu’il ne soit envoyé au cas où vous voudriez changer quelque chose. (Photo: Mag) Ensuite, vous verrez une fenêtre où vous pourrez rédiger votre message. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur “Suivant” et sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez que votre message soit envoyé. À ce moment-là, choisissez le 25 décembre, la dernière des étapes pour planifier des messages dans WhatsApp consiste à appuyer sur envoyer et c’est tout. Vous pouvez maintenant envoyer votre texte à Noël.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

