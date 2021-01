Février est présenté comme le mois au cours duquel les conditions de service et les politiques de sécurité qui ont été annoncées dans une déclaration parvenue au WhatsApp des millions dans le monde. Cette nouvelle a généré une grande alarme. Alors que certains lui ont donné “ accepter ” sans lire, d’autres refusent de le faire de peur que les données ne soient partagées avec Facebook. Compte tenu de cela, nous vous apportons quelques astuces pour assurer la confidentialité de toutes vos conversations dans l’application de messagerie.

PLUS D’INFORMATIONS | WhatsApp: que se passe-t-il si vous n’acceptez pas les nouvelles politiques 2021

La controverse est due au fait que les nouvelles politiques stipulent que les informations stockées par les utilisateurs seront désormais également disponibles pour les entreprises appartenant à Facebook (Réseaux sociaux Facebook et Instagram), c’est-à-dire le numéro de téléphone, la liste de contacts, l’emplacement, la fréquence des communications et même la façon dont on interagit au sein de “ l’application ” en envoyant ou en recevant des photos, des vidéos, des audios ou des documents.

Comment protéger la confidentialité

Si vous avez installé WhatsApp Sur votre iPhone ou Android, vous devez prendre quelques précautions pour éviter d’afficher certaines informations ou de faire découvrir à vos contacts tout ce que vous faites. Voilà ce que vous pouvez faire.

1. Masquer la dernière fois que vous avez ouvert l’application

WhatsApp Affiche la dernière fois que chaque personne s’est connectée pour afficher les messages reçus. Cela apparaît sous le nom du contact.

Pour ne pas afficher ces informations, vous devez vous rendre sur Paramètres> Compte> Confidentialité> Dernière fois et modifiez l’option qui apparaît par défaut «Tous» pour afficher uniquement «Mes contacts» ou «Personne».

2. Qui peut voir votre profil

Le fait que seuls certains de vos contacts voient votre photo de profil est également quelque chose que vous pouvez gérer à partir de WhatsApp. Pour cela, vous devez aller à Paramètres> Compte> Confidentialité et passez de «Tout le monde» à «Mes contacts» ou «Personne».

Vous pouvez le faire pour qu’ils ne voient pas votre statut ou vos informations, oui, chaque action doit être exécutée séparément.

3. Double contrôle bleu

Pour savoir si quelqu’un a lu un message ou non, le meilleur moyen est d’observer la double vérification bleue, mais c’est aussi une option qui peut être modifiée pour protéger votre vie privée.

Dans WhatsApp une seule coche grise indique que le message a été envoyé avec succès. Deux chèques gris signifient que “le message a été remis à l’appareil du destinataire” et la double coche bleue indique que le destinataire a ouvert le message que vous avez envoyé.

Dans Paramètres> Compte> Confidentialité Vous trouverez l’option ‘Lire les reçus’ qui est toujours activée par défaut. Cela peut également être modifié et, comme l’application elle-même l’indique, «si vous désactivez les confirmations de lecture, vous ne pourrez pas voir les autres» et «les discussions de groupe recevront toujours des accusés de lecture.

4. Bloquer les contacts

Pour protéger votre vie privée dans WhatsApp vous pouvez prendre cette décision. Il vous suffit d’entrer dans la conversation, de cliquer sur le nom du contact et de trouver l’option ‘Bloquer les contacts’. Appuyez et c’est parti.

Pour savoir avec qui vous avez effectué cette action, vous devez vous rendre sur Paramètres> Compte> Confidentialité> Contacts bloqués et là, vous pouvez également débloquer qui vous aimez. De cette façon, vous ne recevrez pas de messages, d’appels ou de mises à jour de statut de ce contact, et il ne verra pas non plus vos informations.