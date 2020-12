Mis à jour le 12/02/2020 à 23:21

De nombreuses personnes ont acheté un téléphone portable et installé, comme première application, WhatsApp. L’application vous propose d’appeler gratuitement et d’écrire à n’importe quel contact simplement en ayant son numéro, même en leur envoyant des photos, des vidéos, des GIF et des autocollants.

Mais pas seulement ça, ce 2020 l’application a lancé son “mode sombre”, en plus des messages qui disparaissent s’ils ne sont pas lus après 7 jours. Quoi d’autre apporte WhatsApp?

L’une des choses que de nombreux utilisateurs veulent savoir est de savoir comment afficher les messages supprimés. Eh bien, pour cela, il y a une astuce au cas où vous auriez accidentellement supprimé ce texte que vous avez tant conservé ou sauvegardé. Comment ça se fait?

Pour cela, il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce qui a tendance à demander l’autorisation d’accéder à votre liste de contacts, à vos informations personnelles et même à votre appareil photo. Vous ne devriez avoir WhatsApp mis à jour et procédez comme suit:

La première chose à faire est d’entrer WhatsApp, là, vous devez entrer dans la section Paramètres, puis allez dans Chats, allez dans Sauvegarde et affichez la date à laquelle vos discussions ont été enregistrées. Pour récupérer tous les messages supprimés sur WhatsApp, vous devrez restaurer votre sauvegarde. (Photo: MAG) Si la date que vous voyez est antérieure à la suppression de vos chats, vous avez toujours la possibilité de les récupérer. Supprimez complètement WhatsApp de votre téléphone portable. Ensuite, téléchargez-le à nouveau. Lorsque vous le faites, téléchargez la dernière sauvegarde. Après la restauration, vous aurez à nouveau les messages que vous avez accidentellement supprimés de WhatsApp.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp Ils ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer à l’aise dans l’application. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par le app.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

