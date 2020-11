Voulez-vous répondre à vos messages de WhatsApp, mais vous ne voulez pas que les autres sachent que vous êtes «en ligne»? Eh bien, ce sont les étapes que vous attendiez. Apprenez l’astuce simple pour répondre à un message sans avoir à ouvrir l’application et, mieux encore, sans que vos amis sachent que vous êtes en ligne.

Comment ça se fait? Pour cela, il n’est pas nécessaire de déconnecter votre Wi-Fi, vos données ou simplement télécharger une application tierce qui, à son tour, peut affecter la confidentialité de vos conversations. WhatsApp.

De nombreuses personnes utilisent aujourd’hui les différentes fonctions de l’application de messagerie rapide, telles que l’envoi de GIF, de photos, de vidéos, d’autocollants animés, de documents, entre autres, mais peu connaissent certains détails cachés dans l’application.

Ici, nous allons vous apprendre comment envoyer et envoyer un message sans avoir à apparaître “en ligne” dans WhatsApp. Il vous suffit de suivre ces étapes:

La première chose à faire est d’attendre que quelqu’un vous envoie un message, puis lorsque vous avez reçu un texte ou une alerte sur WhatsApp, accédez simplement à la barre de notification. Pour pouvoir répondre à un message sans avoir à entrer dans WhatsApp, appuyez simplement sur la flèche à côté du texte. (Photo: MAG) Dans cette étape, faites glisser la barre et vous remarquerez que le dernier message reçu est affiché. Par la suite, vous devez cliquer sur ce message et une flèche bien particulière apparaîtra. Cliquez sur cette flèche et deux options s’ouvriront: répondre ou marquer comme vu. Dans ce cas, appuyez sur “Répondre” et rédigez le message que vous souhaitez. Enfin cliquez sur “Envoyer”.

CE SONT LES NOUVEAUX EMOJIS WHATSAPP

Comme chaque année, WhatsApp a intégré une nouvelle liste d’emojis à sa plateforme de conversation. Il a récemment ajouté les icônes du maté, de la paella, de la chauve-souris, du mototaxi, de la dent, du clown, de l’autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application à la fin de 2020 ont été rendues publiques.

Tandis que WhatsApp a ajouté ses 230 nouveaux émojis en novembre, il est prévu que ces 117 chiffres ne soient également visibles que ce mois-là.

Selon le site Web Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que son sous-comité Emoji “ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs” à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent 2000 au total et qu’ils sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter des sentiments et faciliter l’expression d’idées, en particulier dans WhatsApp, les emojis que beaucoup réclamaient arriveront enfin. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

