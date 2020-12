Mis à jour le 24/12/2020 19:11

Pendant la nuit de Noël et nouvel an les messages de WhatsApp ils sont les plus partagés. Afin que cela ne gâche pas votre dîner ou simplement une conversation avec votre famille, il existe une méthode pour répondre automatiquement. Comment ça se fait?

Eh bien, il y a une astuce que beaucoup ignorent, mais il y a la possibilité non seulement de pouvoir programmer vos messages de Noël en WhatsApp, mais ceux-ci sont automatiquement répondus pendant une certaine heure afin que vous ne soyez pas distrait.

REGARDEZ: Voir quels téléphones Android seront à court de WhatsApp en 2021

Pour cela, il est nécessaire de télécharger une application tierce, la même qui a une variété de commentaires positifs dans le Google Play Store et des milliers ont été téléchargées sans soucis.

Cette application est utilisée plusieurs fois par les personnes qui ont une entreprise dans Entreprise WhatsApp afin de ne pas perdre un client et de garder son attention pendant que vous attendez que le vendeur vous réponde manuellement.

COMMENT RÉPONDRE AUTOMATIQUEMENT À UN MESSAGE WHATSAPP

Pour commencer, vous devez mettre à jour WhatsApp sur votre terminal Android. N’oubliez pas que vous pouvez également être un utilisateur de Beta Tester pour pouvoir disposer des fonctions exclusives avant vos amis, puis téléchargez l’application appelée Répondeur automatique pour WA qui est sur Google Play.Une fois que vous avez accepté les autorisations correspondantes, vous devez aller dans le menu des paramètres pour gérer les notifications. Apprenez à connaître le programme pour pouvoir répondre automatiquement sur WhatsApp sans avoir à vérifier votre téléphone portable. (Photo: MAG) Là, vous verrez la possibilité de répondre automatiquement aux messages d’un contact spécifique ou à tous. Après cela, indiquez simplement les types de messages auxquels vous voulez qu’ils répondent, par exemple, Joyeux Noël ou Bonne Année. form tous les messages qui ne contiennent pas ces mots, ils seront discriminés. Maintenant, écrivez simplement votre message de bienvenue. Maintenant, enregistrez-le et partez. Vous avez déjà vos messages qui se répondent.

Vous pouvez même modifier le logo de l’application de messagerie rapide en un avec différentes couleurs telles que bleu, rouge, orange, jaune. Vous pouvez non seulement utiliser Nova Launcher, mais également via WhatsApp Plus.

Par exemple, vous n’aurez qu’à effectuer les mêmes étapes mais, au lieu de rechercher l’icône de Noël, vous devrez Google une image WhatsApp de la couleur que vous aimez en PNG et avec un fond transparent.