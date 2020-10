Mis à jour le 28/10/2020 à 16:45

La curiosité vous séduit-elle? Eh bien, c’est le truc de WhatsApp que vous devriez essayer maintenant. Bien que l’application vous donne la possibilité de supprimer un message envoyé, vous laisserez toujours une marque sur le fait que vous l’avez supprimé.

L’autre se demandera même quelle était l’erreur ou pourquoi elle a été effacée. C’est pourquoi nous allons vous montrer l’astuce sensationnelle pour savoir ce que dit le message dans WhatsApp. Nous allons vous montrer les étapes.

Pour cela, il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce qui, en général, nécessite des autorisations pour accéder à votre liste de contacts et à une partie de vos conversations dans l’application.

Le seul programme que vous devriez avoir sur votre téléphone portable est uniquement WhatsApp et n’oubliez pas que votre appareil doit être Android. Pour le moment dans les terminaux avec iOS, cela ne s’applique pas. Procédez comme suit:

La première chose à faire est de mettre à jour WhatsApp sur votre appareil mobile, puis appuyez et maintenez l’écran de votre téléphone portable. De cette façon, vous pouvez voir ce que les messages WhatsApp ont dit avant leur suppression. (Photo: Mag) Ensuite, le panneau sera activé afin que vous puissiez placer le widget WhatsApp.Une fois que vous l’avez sélectionné et placé sur votre écran, entrez Paramètres et placez des notifications dans le moteur de recherche.Lorsque vous l’avez fait, vous devez entrer et rechercher que toutes les notifications des différentes applications vous parviennent, y compris WhatsApp.Enfin, éteignez et rallumez votre ordinateur et, chaque fois que vous entrez un message et qu’il est supprimé, le texte restera dans le widget pendant quelques secondes avant d’être supprimé totalement.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

