WhatsApp Elle continue d’être l’application de messagerie rapide la plus téléchargée au monde, malgré le fait que certains pays l’ont restreinte pour sa sécurité. Malgré le manque d’outils dont dispose son concurrent le plus proche, Telegram, il existe des astuces que très peu connaissent.

Alors que dans WhatsApp Vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants animés, entre autres types de contenu multimédia, cela aide également à vous éviter les ennuis, par exemple lors de l’envoi de documents Word ou PDF.

Saviez-vous qu’il existe une option pour savoir si quelqu’un a désactivé un groupe? Eh bien, oui il y en a et il faut être très attentif pour le découvrir.

Pour cela, il n’est pas nécessaire de télécharger une application tierce qui finit par briser la sécurité de WhatsApp. Même beaucoup d’entre eux ont tendance à voler vos informations ou vos données personnelles à votre insu. Pour pouvoir faire cette astuce, vous devez procéder comme suit:

La première chose à faire sera d’écrire dans le groupe WhatsApp dans lequel vous êtes. Ensuite, après un certain temps, vous devriez vérifier qui a lu votre message en appuyant sur le texte et en appuyant sur Info. De cette façon, vous pouvez définir si vous souhaitez désactiver un groupe WhatsApp ou non. (Photo: WhatsApp) Ensuite, vous devriez rechercher le contact qui, selon vous, a fait taire le groupe WhatsApp, où vous devriez écrire. S’il vous répond et ne lit toujours pas les informations au sein du groupe, cela signifie qu’il les a coupées.

Les meilleures astuces WhatsApp

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé une liste des meilleures astuces développées par l’application sur son blog.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant à Paramètres et Messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en touchant “Messages suivis”. Pour les utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options”, puis ” Messages en vedette ».

