Mis à jour le 04/01/2021 14:55 pm

Nous savons tous qu’une façon de savoir si nous avons été bloqués par quelqu’un WhatsApp C’est en envoyant un message pour savoir s’il atteint le téléphone du destinataire. Le fait est que ce premier texte est inconfortable à faire, car il révèle nos intentions de savoir que nous avons été bloqués. Que faire?

La première chose à faire WhatsApp est de voir si cette personne continue d’afficher sa photo de profil. Si vous voyez une photo au lieu de l’icône grise, il est clair que le contact ne vous a pas bloqué. Sinon, si l’icône grise apparaît, cela ne signifie pas forcément que nous avons été bloqués. Il est possible que vous ayez supprimé votre numéro de téléphone du répertoire lorsque vous changez de mobile.

Nous avons un autre indice confirmant que nous avons accès aux informations de statut, qui se trouvent sous le nom du contact. Si nous pouvons voir que vous êtes connecté ou à quand remonte la dernière fois que vous vous êtes connecté, cela signifie que nous n’avons pas été bloqués. Sinon, si vous attendez quelques minutes sans nouvelles, il est clair que vous avez été bloqué.

Enfin, il reste à passer en revue les États de WhatsApp. Si c’est quelqu’un qui publie régulièrement du contenu et que vous ne pouvez pas voir ses mises à jour, il y a de fortes chances que vous ayez été bloqué des États uniquement ou entièrement bloqué de WhatsApp.

WHATSAPP | Formats de texte

WhatsApp offre une solution sans avoir besoin de recourir à des applications tierces. Il existe cinq polices différentes pour personnaliser la typographie et ainsi faciliter la lecture de vos textes: gras, italique, gras italique, barré et monospace.

Caractère gras: mettre un astérisqueavant et après chaque message sans espaces, exemple * texte *Italique: mettre des traits de soulignement (_) avant et après chaque message sans espaces, exemple: _text_Gras italique: mettre un astérisqueet un trait de soulignement (_) avant et après chaque message, exemple: * _text_ *Barré: mettre un tilde (~) avant et après chaque message, exemple: ~ texte ~

Monospace

: mettre trois guillemets (`) avant et après chaque message, exemple:` “ `texte“`

