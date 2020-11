Mis à jour le 11/04/2020 à 23:20

Avez-vous déjà la dernière version de WhatsApp? Apprenez à le télécharger maintenant. De nos jours, la diversité des personnes a tendance à échanger des messages tels que des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants et même des mèmes amusants et curieux.

Cependant, ces derniers ont tendance à être ceux qui ont été le plus partagés jusqu’à présent cette année et, par conséquent, à remplir la mémoire de votre téléphone portable. Savez-vous comment les supprimer de WhatsApp immédiatement? Eh bien, il y a un truc incroyable.

REGARDEZ: WhatsApp Web: le secret pour que personne ne sache à qui vous parlez dans l’application

L’application de messagerie rapide a maintenant été mise à jour vers la version 2.20.206.2 pour tous ceux qui sont des bêta-testeurs. Cela apporte la particularité de libérer plus rapidement la mémoire de votre appareil de toute la quantité de photos et de vidéos que vous recevez quotidiennement.

Par conséquent, vous pouvez également sélectionner les éléments que vous souhaitez conserver dans votre terminal et les éléments que vous souhaitez supprimer à vie. Comment ça se fait? Suivez ces étapes.

Pour commencer, vous devez mettre à jour WhastApp vers la version 2.20.206.2, puis ouvrez WhatsApp et accédez à la section Paramètres. Apprenez à supprimer rapidement les mèmes et les photos WhatsApp. (Photo: MAG) Là, vous verrez la fonction “Stockage et données”. Cliquez dessus. Une fois que cela est fait, WhatsApp vous dira combien pèsent les fichiers que vous avez reçus en haut. Cliquez dessus et vous verrez une nouvelle fenêtre dans laquelle vous pourrez sélectionner tout ou partie des documents que vous souhaitez supprimer définitivement de WhatsApp. tout est qu’il est ordonné de celui qui pèse le plus à celui qui utilise le moins d’espace.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

