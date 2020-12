Mis à jour le 30/11/2020 à 20:15

Avez-vous souffert de l’avoir sur votre iPad? Connaître la méthode à avoir WhatsApp dans votre terminal Apple. Chaque fois qu’une personne achète un téléphone portable, elle a tendance à télécharger l’application de messagerie rapide afin non seulement de discuter, mais également d’échanger une variété de fichiers multimédias tels que des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants, entre autres, avec leurs amis, frères et sœurs, membres de la famille, collègues, etc.

Cependant, l’un des problèmes les plus fréquents est qu’il ne peut pas être installé sur une tablette. WhatsApp Il présente certains problèmes d’incompatibilité avec plusieurs appareils, de sorte que certains utilisateurs ont recours, dans le cas d’Android, aux APK.

Bien que ce soit une méthode assez simple pour installer l’application de messagerie rapide, ce ne sera pas le cas pour ceux qui ont un terminal Apple, par exemple, sur l’iPad.

Pour le moment, il n’y a pas d’option de téléchargement WhatsApp dans les iPad, pas au moyen d’un APK. Pour utiliser l’application sur votre tablette Apple, vous devez effectuer les opérations suivantes.

Tout d’abord, ne téléchargez aucun APK WhatsApp sur votre iPad, puis accédez à Web WhatsAppLà, vous devez scanner le code d’accès QR avec votre téléphone. De cette façon, vous pouvez utiliser WhatsApp sur votre iPad. (Photo: WhatsApp) Avec cela, vous pouvez ouvrir WhatsApp sur votre tablette iPad et consulter toutes vos conversations. N’oubliez pas de toujours vérifier l’URL de votre navigateur afin de pouvoir accéder directement à WhatsApp Web. Nous vous recommandons d’utiliser Google Chrome pour y parvenir et activer le «mode bureau».

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

