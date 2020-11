Combien d’espace occupe-t-il WhatsApp sur votre appareil mobile? Dans la plupart des cas, il peut peser jusqu’à 2 Go en fonction de la quantité de fichiers multimédias, tels que photos, vidéos, GIF, autocollants, entre autres, que nous recevons quotidiennement.

Cependant, il existe une astuce simple pour pouvoir déplacer tous ces documents sur une microSD qui, en général, prend de la place sur le smartphone. Vous savez comment le faire?

Comme d’habitude WhatsApp il ne vous permet pas de copier votre application sur une mémoire externe; cependant, vous pouvez déplacer ses dossiers internes, qui sont ceux qui occupent le plus sans sacrifier aucun fichier important tel que des photos ou des audios.

Il n’est pas nécessaire de télécharger des programmes tiers, au contraire, vous ne devriez avoir WhatsApp mis à jour et votre appareil doit avoir une microSD installée. Suivez ces étapes:

La première chose à faire est d’avoir une mémoire externe de grande capacité ou microSD dans votre appareil. Ensuite, vous devez entrer les fichiers de votre téléphone. Lorsque vous l’avez fait, recherchez le dossier WhatsApp et cliquez sur Média. Apprenez à transférer tous les fichiers WhatsApp sur microSD. (Photo: MAG) Ensuite, vous devrez le copier et le coller dans la mémoire externe. Cela dépendra du nombre de fichiers que vous souhaitez déplacer d’un endroit à un autre. Lorsque vous ouvrez WhatsApp, toutes ces photos et vidéos ne seront pas perdues. Vous pouvez y accéder en utilisant la mémoire externe.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages suivis en accédant à Paramètres et Messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur “Messages suivis”. Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez donc envoyer des messages, des photos et des GIF sans avoir à avoir votre ordinateur entre vos mains.

4. Utilisez des autocollants dans les conversations: Les emojis sont en train de devenir une chose du passé, aujourd’hui les autocollants vous offrent une façon plus amusante de vous exprimer. Vous pouvez les trouver dans le champ où le texte est entré dans une conversation, dans une petite icône carrée avec une page latérale pliée, où vous pouvez également ajouter vos propres autocollants et bitmojis.

