Vous devez faire attention à ce que vous faites! Attentif à ce qui suit. WhatsApp C’est l’une des applications les plus téléchargées jusqu’à présent cette année dans le secteur de la messagerie rapide. Bien que sa plate-forme soit assez conviviale pour envoyer des SMS, des photos, des vidéos et même passer des appels ou des appels vidéo, certains détails ne devraient pas passer inaperçus.

Tandis que WhatsApp a été mis à jour à l’heure actuelle, il y a des choses que les utilisateurs n’ont pas remarquées et, par conséquent, ils font des erreurs quand, par exemple, pour créer un groupe par l’application.

Vous devez prendre en compte le fait que dans les groupes de l’application, il est interdit de partager des informations sensibles, ainsi que des fausses nouvelles, entre autres, mais pas seulement cela, mais aussi de la pornographie.

Certains noms de groupe sont désormais également interdits dans WhatsApp. Vous devez donc prendre en compte les éléments suivants:

Vous ne devriez jamais utiliser le mot «pédophilie» pour un groupe. Cela indiquerait que votre contenu circulera sur la base d’un contenu inapproprié et WhatsApp engagera des poursuites judiciaires contre vous. N’utilisez jamais ces noms au sein de vos groupes afin de protéger vos amis. (Photo: WhatsApp) Si vous utilisez le nom susmentionné et ajoutez plusieurs de vos amis, tous ceux qui sont à l’intérieur seront instantanément bloqués et sanctionnés par WhatsApp.WhatsApp bloquera non seulement votre compte, mais le fermera complètement, en laissant de côté l’enregistrement de votre numéro.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages favoris en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur «Messages favoris». Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

