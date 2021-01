Mis à jour le 01/03/2021 23h21

Faites-vous partie des personnes qui aiment écrire pour WhatsApp, même à des dates comme Noël et nouvel an? Eh bien, vous aimerez ça. Grâce à lui, il a été possible de maintenir des communications avec des milliers de personnes à travers le monde qui ont partagé des messages texte, des photos, des vidéos, des GIF, entre autres types de contenu multimédia.

Bien qu’en 2020 WhatsApp Non seulement il a activé le «mode sombre», mais il a également ajouté de nouveaux emojis, des appels améliorés et même activé des «messages qui s’autodétruisent», maintenant 2021 sera une année pleine de nouvelles au sein de la plateforme.

Que préparez-vous pour ces 365 jours dans l’application de messagerie rapide? Eh bien, ici, nous allons vous dire tous les détails que vous pouvez obtenir.

Il convient de noter que si vous êtes un utilisateur bêta de WhatsApp Vous pouvez obtenir les nouvelles fonctionnalités avant tous vos amis, oui, de manière limitée puisque tout est en cours d’évaluation.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE WHATSAPP POUR 2021

Quelles sont les nouveautés qui arriveront à WhatsApp en 2021? Eh bien, ici nous les mentionnons un par un afin que vous soyez attentif:

Mode vacances: C’est l’une des fonctions les plus attendues au monde. Avec le “mode vacances” de WhatsApp, vous pourrez archiver les messages des utilisateurs sans avoir à les faire taire. De cette façon, vous pouvez reprendre la communication lorsque vous revenez de votre pause.Option pour utiliser WhatsApp sur plusieurs téléphones portables: Avec cet outil, votre compte d’application Facebook peut être ouvert sur plusieurs téléphones portables en même temps. Cela signifie que si vous avez deux appareils mobiles en même temps, vous pouvez discuter avec les mêmes personnes en scannant votre code QR.Achats via l’application: Bien que cela atteigne lentement plus de gens, les achats en ligne sont devenus un boom aujourd’hui. Et bientôt vous pourrez acheter directement en cliquant simplement sur l’image du catalogue d’une entreprise. Cela aidera beaucoup les petites entreprises. C’est ainsi que les appels vidéo fonctionneront sur WhatsApp Web. (Photo: Informations WABeta) Appels vidéo et appels sur WhatsApp Web: C’est l’un des outils les plus attendus. Comme beaucoup ont commencé à travailler à domicile, la plupart ont adopté un nouveau style de communication dans les entreprises, comme les appels vidéo. Pour plus de commodité, selon le site Web WABeta Info, les appels et les appels vidéo sur WhatsApp Web vont bientôt atterrir.Nouveaux emojis WhatsApp en 2021: Comme chaque année, WhatsApp renouvelle son catalogue d’émojis. Comme l’année dernière, ceux-ci devraient être diffusés en décembre, bien qu’Emojipedia les ait montrés au début de l’année.

Actuellement, WhatsApp attend sa mise à jour afin d’améliorer ses performances sur l’appareil mobile. Voulez-vous être bêta? Les premiers à recevoir ce type de nouvelles seront les utilisateurs abonnés. Les postes vacants sont fermés pour le moment, mais d’autres places devraient ouvrir cette année.