Mis à jour le 12/01/2021 14h14

Les politiques de WhatsApp ils ont effrayé plusieurs utilisateurs, qui recherchent des alternatives pour changer leurs conversations. Il y a ceux qui ne veulent pas que leurs données soient partagées avec Facebook, donc ils voient déjà dans Signal un nouvel espace où ils peuvent interagir avec leurs contacts.

En matière de confidentialité, Signal est la meilleure option entre Télégramme et WhatsApp; cependant, il y a des choses que vous devrez sacrifier. Que peuvent-ils être? Le portail Xataka a établi une relation assez complète sur les aspects qui vous manqueront dans Signal si vous partez. WhatsApp.

WhatsApp

Télégramme

Signal

Confirmation d’expédition

Oui

Oui

Oui

Lire la confirmation

Oui

Oui

Oui

Indicateur de clic

Oui

Oui

Oui

Appels vocaux

Oui

Oui

Oui

Appels vidéo

Oui

Oui

Oui

Discussions de groupe

Oui

Oui

Oui

Envoyez des photos et des vidéos

Oui

Oui

Oui

Notes vocales

Oui

Oui

Oui

Notes vidéo

Non

Oui

Non

Envoyer des GIF

Oui

Oui

Oui

Expédition de l’emplacement

Oui

Oui

Oui

Envoi de contacts

Oui

Oui

Oui

Envoi de fichiers

Oui

Oui

Oui

Cloud personnel

Non

Oui

Non

Vidéo de groupe

Oui

Non

Oui

Système d’autocollants

Oui

Oui, et animé

Non

Accès obligatoire aux contacts

Oui

Non

Non

Verrouillage de la capture d’écran

Non

Oui

Oui

Chiffrement de bout en bout

Oui

Seulement dans les chats secrets

Oui

Messages temporaires

Oui

Seulement dans les chats secrets

Oui

Notification sans messages

Non

Non

Oui

Blocage d’applications sur mobile

Oui natif

Oui

Oui

Expéditeur confidentiel

Non

Non

Oui

Verrouillage d’enregistrement

Non

Non

Oui

Garde en tête que Signal, Contrairement à WhatsApp, propose des options supplémentaires telles que l’activation de l’expéditeur confidentiel pour envoyer des messages à des inconnus sans partager votre profil ou bloquer votre inscription afin que vous seul puissiez réutiliser votre numéro pour vous connecter sur un autre appareil.

▶ ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST DALE PLAY ICI ◀

Il faut tenir compte du fait que le nouveau WhatsApp Ils ne provoqueront pas la lecture des messages par Facebook et des tiers, mais ils auront accès à la liste de contacts, à l’emplacement, aux achats intégrés, aux données d’utilisation et à d’autres métadonnées importantes à des fins commerciales de Facebook.

WHATSAPP | Viens devant

Le communiqué de WhatsApp a lieu après avoir annoncé le caractère contraignant des conditions et politiques de confidentialité pour tous ses utilisateurs. Ceux qui ne sont pas d’accord avec le partage des données de la communauté WhatsApp avec Facebook et d’autres sociétés affiliées ne pourront pas continuer à utiliser l’application.

«Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être clairs à 100%: nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout», a-t-il publié. WhatsApp sur son compte Twitter.

▶ ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST DALE PLAY ICI ◀

WhatsAppDe plus, il a publié une image avec tous ces points sur ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas avec les données de ses utilisateurs.

WhatsApp Il ne peut pas voir vos messages privés ou écouter vos appels, pas plus que Facebook.WhatsApp il ne garde pas trace de qui appelle ou envoie des SMS.WhatsApp ne peut pas voir votre position partagée et Facebook non plus. WhatsApp Ils restent confidentiels. Vous pouvez faire disparaître vos messages. Vous pouvez télécharger vos données.