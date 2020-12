Utilisez-vous des émojis pour fermer un paragraphe ou une phrase dans WhatsApp? Faites attention à cela. Chaque année, l’application a tendance à ajouter environ 200 émoticônes à sa plateforme pour les smartphones et le Web. Certaines de ces icônes ont une signification explicite, tandis que d’autres nécessitent une sorte d’interprétation. C’est le cas de cercle noir. L’avez-vous utilisé?

Actuellement WhatsApp a incorporé plus d’émojis à son application, parmi lesquels on retrouve le Père Noël sans barbe, la piñata, l’étreinte, la dent, plus d’animaux comme le chat noir, le castor, le visage de l’ours polaire, le bison, le mammouth, le dodo, plume, coléoptère, phoque, mouche, cafard, ver, rocher, bois.

Mais il y a un emoji qui a généré beaucoup de controverses non seulement parce que beaucoup ne le savent pas, mais parce que sa signification est en dehors de ce que vous pensiez.

Si vous pensiez que c’était un signe de ponctuation, alors vous aviez totalement tort. C’est pourquoi nous nous tournons vers Emojipedia pour pouvoir savoir quelle est la vraie signification du cercle noir de WhatsApp.

Sachez ce que signifie le cercle noir de WhatsApp qui suscite de nombreux doutes. (Photo: MAG)

QUE SIGNIFIE LE CERCLE NOIR DE WHATSAPP?

Le cercle noir de WhatsApp, selon le portail que nous avons cité, signifie une éclipse lunaire totale, où le soleil recouvre le satellite terrestre. Mais pas seulement cela, il peut également représenter le signe de ponctuation que vous utilisez pour fermer une phrase.

Il peut aussi exprimer un sentiment de chagrin face à la perte d’un être cher, il fait même référence à la violence, au mystère, à l’élégance et dans une certaine mesure à la sensualité.

Il faut préciser que WhatsApp non seulement le emoji cercle noir, mais aussi celui avec le cœur noir qui signifie un amour qui a été consommé.

Il y a aussi une diversité de significations dans le cœur de WhatsApp, par exemple, le vert représente l’espoir; le violet à la ferveur, tandis que le blanc à la pureté. Lequel aimes-tu?

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

3. Consultez les messages sans toucher le téléphone portable: Si vous voulez pouvoir vérifier WhatsApp sans avoir à utiliser votre appareil mobile, vous devez télécharger l’application de bureau Web WhatsApp, qui projettera vos conversations de téléphone portable sur un ordinateur. Vous pouvez ainsi envoyer des messages, des photos et des GIF sans avoir à avoir votre ordinateur entre vos mains.

