Mis à jour le 01/06/2021 19:39 pm

¿WhatsApp Vous a-t-il montré un message étrange ce matin? Beaucoup ont été laissés dans le doute. Dans cette fenêtre, vous pouvez lire quelque chose sur les nouvelles politiques et conditions d’utilisation de l’application de messagerie rapide. Que signifie? Que se passe-t-il si je ne l’autorise pas?

Le message s’est répandu sur les appareils mobiles avec la dernière version de WhatsApp. Il lit qu’une série de modifications sera effectuée dans votre smartphone et que vous devez lire attentivement avant d’accepter.

Comme signalé Informations WABeta Il y a quelques jours, ces nouvelles règles de l’application de messagerie rapide vont non seulement faire en sorte que beaucoup finissent par accepter sans lire, mais, en cas d’évidence, quelque chose va arriver à votre appareil mobile.

C’est de cette manière que vous devez être averti au cas où vous ne voudriez pas accepter les nouvelles politiques de sécurité et de confidentialité de WhatsApp en plein 2021.

ET SI JE N’ACCEPTE PAS LES NOUVELLES POLITIQUES WHATSAPP 2021

Comme nous savons, WhatsApp est en constante évolution et on s’attend à ce qu’ils améliorent beaucoup plus leur plate-forme, y compris les appels et les appels vidéo sur WhatsApp Web. Cependant, le premier changement pour cette 2021 réside dans ses politiques de sécurité. Qu’est-ce-qu’ils disent?

Informations plus faciles à comprendre. WhatsApp note que ses nouvelles «Conditions d’utilisation et politique de confidentialité» sont plus faciles à comprendre et reflètent des fonctionnalités telles que les appels WhatsApp, WhatsApp Web et WhatsApp Desktop.Nous avons rejoint Facebook en 2014: Dans ce point WhatsApp note qu’il fait partie de la famille Facebook. «Notre politique de confidentialité explique comment nous travaillons ensemble pour vous offrir une meilleure expérience; par exemple, en combattant les messages non sollicités entre les applications, en faisant des suggestions de produits et en vous montrant des offres et des publicités pertinentes sur Facebook. Rien de ce que vous partagez sur WhatsApp ne sera partagé sur Facebook, ou la famille d’applications Facebook, pour que les autres le voient. De la même manière, ce que vous publiez dans ces applications ne sera pas partagé sur WhatsApp pour que les autres le voient », explique-t-il. Ce sont les nouvelles politiques WhatsApp qui ont atteint le monde entier. (Photo: WhatsApp) Vos messages vous appartiennent et nous ne pouvons pas les lire: Une autre chose qui a inquiété. L’application indique qu’elle a développé des fonctionnalités pour protéger votre confidentialité et votre sécurité, telles que le cryptage de bout en bout. «Nous ne stockons pas vos messages une fois qu’ils sont livrés. Lorsque les messages sont chiffrés de bout en bout; ni nous ni des tiers ne pouvons les lire ».Aucune bannière publicitaire tierce. Il ne permettra pas la publicité par des tiers sur WhatsApp.Vos options. Si vous êtes un utilisateur actuel, la société indique que la possibilité de choisir que les informations de votre compte WhatsApp ne soient pas partagées avec Facebook pour améliorer votre expérience avec la publicité et les produits sur Facebook. Les utilisateurs qui acceptent nos conditions et notre politique de confidentialité mises à jour disposeront de 30 jours supplémentaires pour prendre cette décision en accédant aux paramètres et au compte.

Si vous n’acceptez pas les politiques de sécurité avant une date limite, WhatsApp vous demandera de supprimer votre compte afin que vous arrêtiez d’utiliser son service pour ne pas accepter les conditions. Donc, si vous décidez de changer d’avis, vous pouvez accéder aux paramètres et configurer à nouveau vos conversations.

Actuellement, WhatsApp attend sa mise à jour afin d’améliorer ses performances sur l’appareil mobile. Voulez-vous être bêta? Les premiers à recevoir ce type de news seront les utilisateurs abonnés. Pour le moment, les postes vacants sont fermés, mais on s’attend à ce que davantage de places ouvrent cette année.