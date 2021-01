Mis à jour le 13/01/2021 00h07

Les eaux du monde des applications bougent. Les nouvelles politiques 2021 de WhatsApp Ils ont non seulement apporté un changement dans les règles du jeu de l’application pour cette année, mais aussi un exode d’utilisateurs sachant qu’à partir du 8 février certaines données seront partagées avec Facebook. Compte tenu de cela, Telegram et Signal ont attiré l’attention (et le téléchargement) de beaucoup en se présentant comme des options sûres en termes de confidentialité à la fois sur iOS et Android.

Ce qui s’est passé ces derniers jours a poussé l’application de messagerie à émettre un Libération pour répondre aux “rumeurs et être à 100% clair: nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout”, précisant que les récentes “Conditions d’utilisation” ne changeront pas cela et n’affecteront pas la “confidentialité de vos messages avec vos amis ou votre famille” .

Dans l’image, vous pouvez lire l’explication des principaux doutes des utilisateurs:

WhatsApp ne peut pas voir vos messages privés ou écouter vos appels, pas plus que Facebook. WhatsApp ne garde pas trace de qui appelle ou envoie des SMS. WhatsApp ne peut pas voir votre emplacement partagé ou Facebook. Les groupes WhatsApp restent privés. Vous pouvez rendre votre les messages disparaissent, vous pouvez télécharger vos données.

Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être à 100% clair, nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP – WhatsApp (@WhatsApp) 12 janvier 2021

Quelles informations Facebook connaîtra sur mon WhatsApp

Avec ce message, l’application a précisé que WhatsApp ni Facebook Ils pourront lire vos messages privés ou accéder à des emplacements partagés car “ils sont toujours privés et cryptés de bout en bout” ou que les utilisateurs peuvent définir un minuteur pour que les messages disparaissent automatiquement, mais des données telles que la liste de contacts, l’emplacement (différent de l’emplacement en temps réel partagé avec d’autres utilisateurs), des achats intégrés, des données d’utilisation et d’autres métadonnées qui seront présentées à Facebook à des fins commerciales, c’est-à-dire pour faire des affaires ou acheter des options.

La communication de l’application de messagerie instantanée fait également référence à la liste de contacts. Il est prétendu qu’il est uniquement «téléchargé sur des serveurs WhatsApp, mais jamais partagé avec Facebook», ainsi que des mises à jour de statut, qui «restent privées car elles sont cryptées de bout en bout et uniquement les personnes que vous choisissez dans vos paramètres. la vie privée peut les recevoir et les visualiser ».