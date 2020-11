Mis à jour le 11/01/2020 à 19:32

WhatsApp C’est toujours l’un des plus téléchargés sur les appareils Android et iPhone, mais ses fonctions sont encore limitées, par exemple, il n’est pas possible de changer la couleur de l’ensemble de l’application. Alors que des milliers d’utilisateurs attendent cet outil, ils ont tendance à utiliser d’autres applications de messagerie rapide qui parviennent à changer toute la tonalité du programme.

L’un d’eux est WhatsApp Gold. Cette application a les mêmes fonctionnalités que WhatsApp comme pouvoir passer des appels ou des appels vidéo, envoyer des messages audio ou texte, créer des GIF et des autocollants, ainsi qu’avoir le «mode sombre». Mais pas seulement cela, mais cela vous permet de changer la couleur totale de l’application en jaune, bleu, vert clair, rouge, entre autres.

REGARDEZ: WhatsApp: astuce pour récupérer les messages et fichiers supprimés

Ces derniers jours, plusieurs ont repris l’APK de WhatsApp Gold. Bien que cette application ne soit pas officielle, elle peut générer une série de problèmes à l’avenir car elle est assez instable dans les mises à jour.

C’est pourquoi nous détaillons ici certains aspects que vous devez prendre en compte afin de ne pas perdre vos conversations ou photos de WhatsApp original:

La première chose à savoir est qu’en utilisant WhatsApp Gold, vous êtes exposé à des pirates. De plus, vos messages ne sont pas cryptés, de sorte que des tiers peuvent reprendre vos conversations sans que vous vous en rendiez compte. Bien que cela ressemble à WhatsApp officiel, vos messages peuvent ne pas être cryptés. (Photo: Malavida) Un autre aspect est que si vous avez téléchargé WhatsApp Gold et que vous souhaitez utiliser WhatsApp normal, le second peut ne plus vous permettre d’enregistrer votre numéro et, par conséquent, vous perdrez tous vos chats. Enfin, dans vos conversations, vous pouvez recevoir non seulement des documents Mais même des virus qui endommageraient rapidement votre appareil mobile, voire voler des informations telles que vos photos ou vidéos.

Il convient de noter que WhatsApp indique que toutes ces applications non officielles sont développées par des tiers et enfreignent nos conditions d’utilisation. “WhatsApp ne cautionne pas l’utilisation de ces applications tierces car il n’est pas possible de valider leurs pratiques de sécurité”, détaille-t-il.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

VIDÉO RECOMMANDÉE

Découvrez l’application Discord, le programme qui vise à détrôner WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR WHATSAPP