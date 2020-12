Mis à jour le 28/12/2020 08h55

WhatsApp il a de nombreuses utilisations. En plus d’envoyer du texte, les utilisateurs peuvent partager des vidéos et des photos avec leurs contacts facilement et simplement. Cependant, l’immédiateté nuit à la qualité du matériel envoyé. Qu’est ce que tu peux faire? Suivez ce guide pour savoir comment envoyer du matériel sur WhatsApp Web, le service pour ordinateurs et tablettes.

Il existe une astuce pour maintenir la qualité des images et des vidéos que vous partagez via la version de bureau de Web WhatsApp. Dommage que cela ne puisse pas être fait à partir de téléphones mobiles, mais cela a du sens étant donné que WhatsApp cherche à sauvegarder la mémoire et les données utilisateur.

Optimisation de l’image dans WhatsApp et Web WhatsApp Cela est dû au type de connexion. Si vous êtes avec un PC ou une tablette connecté via Wi-Fi, l’optimisation ne sera pas un problème lorsqu’il s’agira de partager des images et des vidéos avec vos contacts.

Garde en tête que WhatsApp restreint la taille des images, vous devez donc prendre en compte la résolution du matériel à partager.

1. Entrez dans le chat de n’importe quel utilisateur

2. Appuyez sur l’icône en forme de trombone pour joindre un fichier.

3. Cliquez sur “Document” et sélectionnez le matériel à partager.

Si vos vidéos et images pèsent plus de 16 Mo, vous devrez recourir à des services tiers, car il sera impossible de le faire via WhatsApp.

WHATSAPP | Mauvais messages

Une façon d’éviter d’envoyer des messages dans la mauvaise fenêtre de discussion de WhatsApp utilise les fonds d’écran pour certaines personnes et certains groupes. Heureusement, la mise à jour la plus récente de l’application vous permet de définir des arrière-plans personnalisés pour des contacts et des groupes individuels.

Vous pouvez créer votre propre fond d’écran personnalisé avec n’importe quel éditeur de photo tiers comme Snapseed, le créateur de collages PhotoGrid ou le concepteur d’affiche sur toile. Vous devrez suivre ces étapes pour créer votre fond d’écran pour WhatsApp.

Lancez l’application photo pour créer le fond d’écran. Choisissez une toile verticale (9:16). Choisissez un design simple comme une photo et faites tous les détails que vous voulez. Vous pouvez également choisir une photo personnelle, enregistrer le design sur votre téléphone et le définir comme fond d’écran dans WhatsApp via le menu Paramètres.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.