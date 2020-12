Mis à jour le 16/12/2020 à 11:00

Il y a des moments sur lesquels nous voulons discuter WhatsApp sans que personne ne connaisse notre numéro de téléphone. Cette option n’est pas disponible dans le menu Paramètres, vous aurez donc besoin d’un programme externe pour configurer ce détail dans l’intérêt de votre vie privée.

Le programme en question s’appelle Labalabi pour WhatsApp, qui sert à protéger l’identité de votre ligne. Il masque le numéro de téléphone lors de la communication avec d’autres utilisateurs. Une autre fonction de cette application est d’ouvrir WhatsApp la toile de cela sans avoir à ouvrir le WhatsApp traditionnel.

Labalabi pour WhatsApp C’est un APK, vous ne trouverez donc pas le programme dans les magasins Google ou Apple. Vous devrez accéder à la page officielle de l’application depuis le navigateur du téléphone, puis démarrer le téléchargement.

Vous pouvez également suivre ces instructions pour masquer votre numéro de téléphone sur WhatsApp.

Labalabi pour WhatsApp peut être téléchargé via APK pur complètement gratuit. Lorsque vous l’obtenez, vous devez autoriser votre téléphone portable à installer des applications tierces. Après cela, ouvrez l’application et elle vous demandera une configuration. Accordez les autorisations correspondantes et c’est tout. Le seul inconvénient est qu’il est plein de publicité, ce qui rend impossible de peu de navigation dans l’application. D’autre part, le côté positif est qu’il ne vous demande jamais d’accéder aux informations de vos contacts ou de votre téléphone. Pour le moment, il ne peut être installé que sur les terminaux Android. Sur l’iPhone, ce n’est pas possible.

WHATSAPP | Changer la couleur de l’icône

Avant de télécharger WhatsApp PlusSachez que si vous utilisez cette application en permanence, il est possible que l’application d’origine bannisse votre compte à vie, vous faisant perdre toutes vos conversations. Son utilisation dépendra de l’utilisateur.

Pour commencer, vous devez ouvrir WhatsApp Plus sur votre téléphone portable. Plus tard, vous devez entrer Paramètres. Là, vous verrez un onglet qui dit Thèmes. Cliquez sur Thèmes et vous pouvez télécharger la couleur à laquelle vous voulez que WhatsApp ressemble à partir d’aujourd’hui. Téléchargez celle que vous voulez et cliquez sur Appliquer et c’est tout. . Avec cela, vous aurez déjà WhatsApp en bleu, violet, jaune, y compris l’icône.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.