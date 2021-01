Mis à jour le 05/01/2021 09:11 am

Pour une raison quelconque, c’est toujours une bonne idée de partager des vidéos aux États-Unis. WhatsApp. Cette version d’Instagram Stories dans le service de messagerie instantanée est devenue très populaire, mais peu connaissent les outils dont le système dispose pour les utilisateurs les plus fidèles.

Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe un moyen de publier des vidéos dans les États WhatsApp et les étapes sont très simples; vous n’aurez pas besoin d’une application tierce pour faire ce travail.

Vous devez d’abord accéder à YouTube et lire la vidéo sur laquelle vous souhaitez partager WhatsApp. Ensuite, allez dans l’option «Partager» et un menu apparaîtra avec les contacts WhatsApp -pour envoyer la vidéo dans le chat- et un onglet intitulé «Mon statut».

Avant de cliquer sur cette dernière option, vous pourrez accéder aux paramètres de confidentialité via la roue dentée. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux et c’est tout, vous pouvez le publier dans “Mon état” de WhatsApp.

Vous aurez l’URL de la vidéo et un aperçu ci-dessous pour cliquer dessus et accéder au matériel audiovisuel. Il ne reste plus qu’à personnaliser le message et terminer la publication.

WHATSAPP | Formats de texte

WhatsApp offre une solution sans avoir besoin de recourir à des applications tierces. Il existe cinq polices différentes pour personnaliser la typographie et ainsi faciliter la lecture de vos textes: gras, italique, gras italique, barré et monospace.

Caractère gras: mettre un astérisqueavant et après chaque message sans espaces, exemple * texte *Italique: mettre des traits de soulignement (_) avant et après chaque message sans espaces, exemple: _text_Gras italique: mettre un astérisqueet un trait de soulignement (_) avant et après chaque message, exemple: * _text_ *Barré: mettre un tilde (~) avant et après chaque message, exemple: ~ texte ~

Monospace

: mettre trois guillemets (`) avant et après chaque message, exemple:` “ `texte“`

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.