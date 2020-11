Êtes-vous à utiliser WhatsApp pour toutes sortes de choses? Eh bien, vous devriez le savoir immédiatement. La diversité des personnes l’utilise pour échanger des photos, des vidéos, des GIF, des autocollants animés, entre autres; cependant, l’application de messagerie rapide peut lire tout ce que vous écrivez ou envoyez à quelqu’un. Comment?

Beaucoup n’ont pas réalisé, mais WhatsApp peut lire vos messages sans que vous le sachiez. Bien que l’application ait activé un outil il y a quelques années pour que toutes vos conversations soient cryptées, il existe une méthode à éviter si vous ne souhaitez pas que des tiers voient ce que vous écrivez.

L’outil que vous ne devriez jamais utiliser, à moins que quelqu’un ne vous ait insulté ou ne vous harcèle simplement, est le blocage et le signalement.

Tandis que WhatsApp pour le moment il ne vous prévient pas que toutes vos conversations seront envoyées à sa base de données afin d’être analysées, Informations WABeta indique que dans la prochaine mise à jour bêta de l’application, cela sera possible.

Il est à noter que cette lecture de votre chat sera aussi longue que vous l’autorisez. Par exemple, si vous souhaitez que l’application fasse quelque chose contre la personne qui vous a attaqué, vous devez procéder comme suit:

Tout d’abord, entrez WhatsApp, puis dans cette fenêtre, accédez à la conversation à laquelle vous souhaitez signaler, appuyez sur les trois points et cliquez sur Bloquer et signaler. De cette façon, WhatsApp vous dira qu’il accédera à une partie de votre conversation. (Photo: WABeta Info) À ce moment, WhatsApp vous dira que les dernières conversations que vous avez eues seront analysées par un groupe de personnes. Si vous acceptez, WhatsApp examinera la conversation et déterminera si elle applique une sanction à cette personne.

Si vous ne souhaitez pas que WhatsApp lise vos messages, bloquez simplement cette personne afin d’éviter de futures sanctions pour vous et l’autre personne.

Les 7 meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, cela est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pouvez trouver tous les messages favoris en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur «Messages favoris». Dans le cas des utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur “Messages favoris”.

