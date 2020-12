Utilisez-vous toujours WhatsApp? L’application continue de gagner en acceptation dans le monde entier et vise à devenir le roi lors des fêtes de fin d’année. Parmi les éléments ajoutés par l’application, il y a nouveaux emojis, “mode sombre”, la possibilité d’activer des messages autodestructeurs et la fonction de changer et de personnaliser vos conversations avec un fond d’écran créatif.

Mais, comme indiqué Informations WABeta, à partir de 2021 les politiques de sécurité et les conditions d’utilisation WhatsApp Ils changeront et, si vous ne souhaitez pas les accepter, vous ne pourrez pas utiliser l’application l’année prochaine.

La source révèle que ces nouvelles réglementations entreront en vigueur à partir du 8 février 2021. Même si vous disposez déjà de la dernière version bêta de l’application, Android 2.20.206.19 ou 2.20.130 pour iOS, sont déjà actifs.

De même, il est expliqué que les nouveaux termes ou règles atteindront tous les utilisateurs via une notification, que vous pouvez lire attentivement avant de prendre une décision si vous souhaitez continuer à utiliser WhatsApp 2021.

C’est ainsi que le message des nouvelles conditions que vous devez accepter sur WhatsApp arrivera. (Photo: Informations WABeta)

CE QUE DISENT LES NOUVELLES POLITIQUES DE SÉCURITÉ WHATSAPP

Pour le moment, on peut lire les anciennes politiques en utilisant le site Web de WhatsApp. Dans la section questions et réponses, vous pouvez également les apprécier afin de savoir ce qui se passe avec toutes vos conversations avant d’utiliser le service.

D’autre part, les nouvelles conditions seront liées non seulement au compte personnel WhatsApp mais aussi à celui des entreprises, qui pourront utiliser les services et les serveurs de Facebook pour stocker et gérer les chats qu’ils ont dans l’application avec leurs clients.

Informations WABeta indique que si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions, vous pouvez supprimer votre compte WhatsApp dans les paramètres. Les conditions d’utilisation mises à jour seront annoncées dans les semaines à venir.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

Si votre appareil est un iPhone, vous pourrez trouver tous les messages suivis en accédant aux paramètres et aux messages suivis ou en sélectionnant le nom du chat et en appuyant sur “Messages suivis”. Pour les utilisateurs d’Android, ils devront appuyer sur “Plus d’options” puis sur ” Messages en vedette ».

