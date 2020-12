Différentes fêtes, mais sans oublier le plaisir. WhatsApp est l’une des applications les plus téléchargées et utilisées lors du dîner de Noël. Tout le monde veut partager des photos, des vidéos de la façon dont il est célébré à la maison ou quelque part sur la planète. Ce 2020 ne sera pas l’exception et encore plus après que le monde traverse une pandémie qui ne s’arrête pas, pour l’instant.

C’est pourquoi pour voler le sourire à quelqu’un qui n’est peut-être pas à vos côtés ou qui est simplement trop loin, vous pouvez envoyer l’un de ces messages depuis WhatsApp assez créatif.

Ils existent pour tous les types: pour ces collègues quelque chose de plus formel, tandis que pour un ami, quelque chose de plus créatif et désireux de faire rire votre interlocuteur.

De cette façon, vous pouvez féliciter n’importe qui sur WhatsApp avec un message qui les remplira de joie. (Photo: WhatsApp)

Afin que vous n’écriviez pas la salutation typique de «Joyeux Noël» sans trop de désir ou de sentiment de bonheur, nous vous présentons celles qui attirent le plus l’attention et vous en profiterez WhatsApp.

Le but de ces messages est que, où que ce soit, vous serez toujours proche. (Photo: WhatsApp)

MESSAGES WHATSAPP POUR NOËL 2020

Parmi certains messages, comme mentionné par navidad.es, sont les suivants: “Le meilleur ornement de Noël est un grand sourire et le meilleur cadeau est de donner de l’amour aux autres.”

De cette façon, n’oubliez pas de toujours souhaiter un joyeux Noël à cette personne importante de ce 2020. (Photo: WhatsApp)

Pour les personnes plus confiantes, voici ce qui suit: «Les amis sont comme des stars qui, même si vous ne pouvez pas les voir, vous savez qu’ils sont toujours là. Joyeux ami de Noël! “

Vous pouvez envoyer ces messages à tous vos amis, qu’ils soient du travail ou de l’université. (Photo: WhatsApp)

Ne restez pas avec l’envie et envoyez un message pour Noël 2020 à tous vos contacts en WhatsApp, nous savons que vous vous répondrez avec beaucoup d’appréciation.

Comme chaque année, WhatsApp a intégré une nouvelle liste d’émojis à sa plateforme de conversation. Il a récemment ajouté les icônes du maté, de la paella, de la chauve-souris, du mototaxi, de la dent, du clown, de l’autruche, entre autres personnages et / ou objets. Cette fois, grâce à Emojipedia, certaines des émoticônes qui feront partie de l’application à la fin de 2020 ont été rendues publiques.

Bien que WhatsApp ait ajouté ses 230 nouveaux emojis en novembre, on s’attend à ce que ces 117 chiffres ne soient également visibles que ce mois-là.

Selon le site Web Unicode, les nouveaux membres de ce “groupe restreint” ont été choisis après que son sous-comité Emoji “ait analysé des milliers de propositions soumises par des utilisateurs” à travers le monde, qui devaient inclure les raisons pour lesquelles ils devaient être inclus. dans la liste et d’autres données.

Unicode a souligné que parmi ces symboles, qui dépassent les 2000 au total et qu’ils sont devenus populaires dans les services de messagerie pour représenter des sentiments et faciliter l’expression d’idées, en particulier dans WhatsApp, les emojis que beaucoup réclamaient arriveront enfin. Quels sont les nouveaux? Ici, nous vous les présentons.

Parmi les nouveaux visages, nous retrouverons l’emoji celui du visage heureux avec une larme d’émotion, aussi l’homme à la moustache et aux lunettes prononcées, la main serrée, les gens qui se serrent dans leurs bras, le ninja est également activé.

