WhatsApp Elle fait l’objet de polémiques après le dernier changement de politique au début de l’année 2021. L’entreprise tente ainsi d’éviter l’exode de milliers d’utilisateurs vers la concurrence, répartis entre Signal et Telegram.

Le communiqué de WhatsApp a lieu après avoir annoncé le caractère contraignant des conditions et politiques de confidentialité pour tous ses utilisateurs. Ceux qui ne sont pas d’accord avec le partage des données de la communauté WhatsApp avec Facebook et d’autres sociétés affiliées ne pourront pas continuer à utiliser l’application.

«Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être clairs à 100%: nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout», a-t-il publié. WhatsApp sur son compte Twitter.

WhatsAppDe plus, il a publié une image avec tous ces points sur ce qu’il fait et ce qu’il ne fait pas avec les données de ses utilisateurs.

WhatsApp Il ne peut pas voir vos messages privés ou écouter vos appels, pas plus que Facebook.WhatsApp il ne garde pas trace de qui appelle ou envoie des SMS.WhatsApp ne peut pas voir votre position partagée et Facebook non plus. WhatsApp Ils restent confidentiels. Vous pouvez faire disparaître vos messages. Vous pouvez télécharger vos données.

Les nouvelles politiques de WhatsApp Ils ne provoqueront pas la lecture des messages par Facebook et des tiers, mais ils auront accès à la liste de contacts, à l’emplacement, aux achats intégrés, aux données d’utilisation et à d’autres métadonnées importantes à des fins commerciales de Facebook.

WHATSAPP | Le vol de données

L’astuce pour pirater WhatsApp L’utilisation de la messagerie vocale induit la victime en erreur. Ce que font les pirates informatiques, c’est télécharger l’application sur le téléphone et procéder à la vérification du compte en utilisant le numéro de la victime potentielle afin que le système envoie le code de vérification par SMS.

Maintenant, il arrive que les utilisateurs de WhatsApp ils peuvent également recevoir un appel dictant ce code. L’appel est exécuté une minute après l’envoi du SMS, le système laissera donc le code dans la boîte vocale.

Selon le média Andr4all, les pirates peuvent accéder au code sans avoir le téléphone portable de la victime entre les mains. «Lorsque vous essayez d’accéder à la boîte vocale d’un autre appareil, un code PIN est demandé, un code à 4 chiffres qui, en général, n’est pas trop compliqué. Si en utilisant des statistiques vous découvrez, ils auraient déjà notre compte de WhatsApp», Soulignent-ils.