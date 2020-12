Mis à jour le 28/12/2020 19:42

2020 est terminé! Beaucoup souhaitent déjà envoyer leur message pour le Nouvel An 2021 d’ici WhatsApp. Qu’écrirez-vous? Grâce à lui, non seulement une variété de salutations de vos proches seront envoyées, mais des photos, des vidéos et même des appels vidéo seront partagés afin que vous puissiez profiter de l’arrivée de 365 jours complètement renouvelée.

Je ne trouve rien pour dire bonjour pour le Nouvel An 2021 en WhatsApp? Bien qu’il existe une variété de formules pour envoyer un message assez créatif, parfois les idées n’arrivent pas et nous avons besoin d’un peu d’aide. Comment ça se fait?

REGARDEZ: Comment discuter avec quelqu’un sur WhatsApp sans ajouter son numéro sur le téléphone portable: étape par étape

Comme Noël, des milliers de personnes recherchent sur Google des phrases sans fin faisant allusion au 31 décembre ou au 1er janvier. Pour vous éviter de vous fatiguer, vous pouvez en trouver ici quelques-uns.

N’oubliez pas que vous pouvez également programmer à partir de aujourd’hui vos messages du Nouvel An afin qu’ils soient lus par vos contacts sur 1er janvier à minuit.

Regardez l’une des phrases les plus créatives sur WhatsApp pour cette nouvelle année 2021. (Photo: MAG)

LES MEILLEURES PHRASES CRÉATIVES POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021 DANS WHATSAPP

Selon le web saposyprincesas L’une des phrases créatives serait «Avez-vous des rêves non réalisés cette année? Eh bien, vous avez déjà un objectif à atteindre en 2021. Bonne année! ».

Partagez également ce message sur votre site Web qui aidera beaucoup à avoir cet enthousiasme pour réaliser leurs rêves: «Lorsque vous recevez ce message, fermez les yeux et imaginez les moments les plus heureux de votre vie. C’est ce que je vous souhaite, une année pleine de bonheur! ».

Si votre truc est d’obtenir un sourire de cette personne spéciale, utilisez cette phrase sur WhatsApp. (Photo: MAG) Vous avez également cette autre phrase pour le Nouvel An 2021. (Photo: MAG)

Si vous voulez avoir confiance en vos amis, cette phrase de WhatsApp obtiendra plus d’un sourire: «Que cette année trouve le bonheur, la santé, l’amour, l’argent, la paix et tout ce dont vous avez besoin. Et tout ce que vous ne trouvez pas sur Google! ». Vous avez aussi cet autre: «Cette 2021 court après vos rêves. Si vous ne les atteignez pas, au moins vous perdez du poids! ».

Voir plus de phrases WhatsApp créatives. (Photo: MAG)

Quel que soit le message WhatsApp, accompagnez-le toujours d’un appel ou d’un appel vidéo afin que, dans les moments d’absence, vous puissiez observer cette personne et la remplir d’énergie.

Il est à noter que vous pouvez utiliser une variété de plates-formes telles que Zoom, Google Meet, Messenger et entre autres pour pouvoir visualiser l’autre personne.