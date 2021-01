Mis à jour le 22/01/2021 17h09

WhatsApp Il a fait face à son pire cauchemar après que plusieurs utilisateurs aient désinstallé l’application afin de ne pas accepter les nouvelles politiques de 2021 et de partager leurs données personnelles avec Facebook afin de lui permettre d’améliorer la publicité. Voulez-vous avoir la version Plus?

En conséquence, des milliers de personnes ont migré non seulement vers Télégramme, Signal, mais aussi téléchargé WhatsApp Plus, une application modifiée de l’original qui, pour le moment, vous ne pouvez l’installer que via son APK.

Pendant que vous courez des risques en téléchargeant l’application depuis WhatsApp Plus, vous pourrez obtenir une série d’alternatives et d’actualités que l’application d’origine ne compte pas pour le moment, comme changer la couleur de l’ensemble de la plateforme, éviter d’être vu “en ligne”, ne jamais laisser “vu”, etc.

WhatsApp Plus atteint sa version 14.02, le même qui a été mis à jour il y a quelques jours. Quelles nouvelles apporte-t-il? Ici, nous vous expliquons et comment télécharger l’APK.

WHATSAPP PLUS 14.02 QUOI DE NEUF: COMMENT TÉLÉCHARGER L’APK

Tel que publié par mauvaise vie, un site Web chargé de toujours publier l’APK actuel de WhatsApp Plus, mentionne que l’application a ajouté une série d’améliorations:

Adaptez les couleurs de l’interface ou la taille de la police à votre guise. Envoyez de gros fichiers audio et vidéo. Téléchargez ou envoyez des photos dans leur qualité d’origine. Fonctions de partage rapide. Voici à quoi ressemble la nouvelle version de WhatsApp Plus 14.02, la même que celle que vous pouvez maintenant télécharger l’APK. (Photo: Malavida) Copier et coller partiels: sélectionnez une partie du texte que vous souhaitez copier et coller et envoyez-la à vos contacts. Masquer l’image de profil. Vérifiez les heures de connexion et l’état de l’écran de chat. Installez différents thèmes.

Il convient de noter que chaque utilisateur est responsable de l’installation de WhatsApp Plus 14.02. N’oubliez pas que vous pouvez être banni par l’application d’origine à l’avenir.

Pour le moment, Telegram n’a pas la possibilité d’obtenir la version bêta de son application sur les smartphones et Android comme WhatsApp. Il est donc possible que, compte tenu de sa popularité croissante, il arrive et que tout utilisateur puisse s’y abonner. Souhaitez-vous rejoindre?