WhatsApp Plus a déjà atteint la version V13.20. Bien que le plus populaire de tous était le V9.00, apporte désormais une série de nouveautés telles que la possibilité de masquer l’état d’affichage, des améliorations dans le fond d’écran et dans le changement de couleur de la plateforme, etc.

Cependant, afin d’avoir la nouvelle version de WhatsApp Plus 13,20, ce qui pourrait être totalement différent, il est nécessaire d’effectuer une série d’étapes pour obtenir l’APK. Ces exigences ont tendance à être assez fastidieuses.

La procédure dépendra de chaque personne. N’oubliez pas que si vous téléchargez le APK Vous pourriez être banni de l’application de messagerie rapide officielle, mais pas seulement, mais vos conversations et contacts, comme ils ne sont pas cryptés, pourraient être lus par des tiers.

Où télécharger la dernière version de WhatsApp Plus 13,20? Eh bien, ici, nous vous expliquerons comment l’obtenir facilement sans tomber dans de faux APK qui pourraient mettre votre ordinateur en danger.

Si vous recherchez WhatsApp Plus sur Google, vous verrez une série de sites Web qui vous proposent l’application. À l’intérieur de ceux-ci, nous vous recommandons de toujours vérifier si la page dispose de toutes les autorisations de sécurité et est exempte de publicités invasives. L’un d’eux consiste à télécharger. Ce site Web propose WhatsApp Plus 13.20. Voici à quoi ressemble WhatsApp Plus 13.20, la dernière mise à jour de l’APK. (Photo: iDescargar) Téléchargez l’APK et installez-le sur votre téléphone portable, en lui donnant les autorisations correspondantes. Lorsque vous le faites, entrez simplement en tant que WhatsApp classique et le tour est joué. Il est recommandé, au cas où vous ne voudriez pas être banni, utilisez un autre email très différent de celui vous utilisez pour avoir WhatsApp.

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp Ils ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer à l’aise dans l’application. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

