Mis à jour le 15/12/2020 à 19:48

Tandis que WhatsApp a été mise à jour, l’application appartenant à Facebook dispose toujours d’une série de fonctions qui ne sont pas activées, comme la possibilité d’afficher des messages supprimés ou de changer le ton de l’ensemble de la plateforme. Que manque-t-il? Lis ça.

C’est pourquoi il est né WhatsApp Plus, une alternative pour ceux qui ne veulent pas avoir à attendre toutes les actualités de l’application d’origine.

Il faut préciser que WhatsApp Plus Il a d’abord lancé la possibilité de pouvoir modifier son application en “mode sombre”, il a également la possibilité de changer la couleur de toutes vos conversations à ce que vous voulez, sans discrimination.

Mais pas seulement, la dernière mise à jour 13.30 vous permet également de changer la couleur de l’icône de l’application en violet, bleu, vert, rouge, violet, entre autres d’une manière assez simple. Tu veux le faire

De cette façon, vous pouvez modifier l’apparence de WhatsApp et son logo. (Photo: WhatsApp Plus)

COMMENT CHANGER LA COULEUR DE L’ICÔNE DANS WHATSAPP PLUS

Avant de télécharger WhatsApp PlusSachez que si vous utilisez cette application en permanence, il est possible que l’application d’origine bannisse votre compte à vie, vous faisant perdre toutes vos conversations. Son utilisation dépendra de l’utilisateur.

Pour commencer, vous devez ouvrir WhatsApp Plus sur votre téléphone portable, puis vous devez entrer les paramètres.

Là, vous verrez un onglet qui dit Thèmes. Cliquez sur Thèmes et vous pourrez télécharger la couleur à laquelle vous voulez que WhatsApp ressemble à partir d’aujourd’hui. Téléchargez celle que vous voulez et cliquez sur Appliquer et c’est tout. Avec cela, vous aurez déjà WhatsApp en bleu, violet, jaune, y compris l’icône.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de note vocale pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

