Mis à jour le 12/12/2020 à 18h45

Connaissiez-vous cette astuce spectaculaire pour voir les messages supprimés dans WhatsApp? Grâce à lui, ils peuvent non seulement envoyer des messages texte gratuitement, mais également envoyer une variété d’éléments multimédias tels que des photos, des vidéos, des GIF, des messages audio, entre autres.

On a maintenant découvert que, grâce à la dernière mise à jour de WhatsApp Plus, un mod de l’original, vous pouvez savoir exactement ce que disent ces messages qui ont été supprimés par vos amis.

Si votre collègue ou contact vous a envoyé un message à WhatsApp, puis il l’a supprimé et vous avez eu tout le doute de savoir ce qu’il disait, car c’est l’astuce que vous attendiez.

Il est à noter que le téléchargement dépendra de chaque utilisateur WhatsApp Plus, car, étant non officiel, il peut générer une interdiction permanente de votre compte dans l’application Facebook d’origine conformément à ses règles de confidentialité et de sécurité. Tu le savais?

WhatsApp Plus est la seule application qui vous permet de voir à nouveau ces messages supprimés par vos amis. (Photo: WhatsApp)

COMMENT VOIR LES MESSAGES SUPPRIMÉS DANS WHATSAPP

Pour pouvoir savoir ce que les messages supprimés par vos amis disaient dans WhatsApp Plus, vous devez effectuer ces étapes:

La première chose à faire est d’ouvrir WhatsApp Plus. Ensuite, allez dans la section Paramètres. Dans cette section, vous verrez l’option qui dit “Confidentialité”. Une fois à l’intérieur, il y a une option appelée “Activer l’Anti-Révocation”. les messages que votre interlocuteur supprime ne disparaîtront pas de votre chat principal.

Les meilleures astuces WhatsApp

WhatsApp est l’une des rares applications à se soucier de l’expérience de ses utilisateurs lorsqu’ils se plongent dans son application, c’est pourquoi ils se mettent à jour fréquemment, rendant la communication entre les gens plus pratique et plus simple. Cependant, tout le monde ne sait pas comment tirer le meilleur parti de l’application populaire.

Les créateurs de WhatsApp ont développé divers outils afin que leurs utilisateurs puissent naviguer dans l’application à l’aise. Cependant, ceci est inconnu d’une grande partie de la population, c’est pour cette raison que la même entreprise a partagé sur son blog, une liste des meilleures astuces développées par l’application.

1. Notes vocales mains libres: En appuyant simplement sur l’icône du microphone et en la faisant glisser vers le haut, vous pouvez verrouiller la fonction de mémo vocal pour enregistrer, sans avoir à tenir le mobile avec vos mains. Une option qui fonctionne étonnamment!

2. Marquez les messages principaux: Pour obtenir cette option, vous devez utiliser la fonction de message “étoile”, où vous marquerez les messages clés que vous verrez facilement dans un emplacement central. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le message que vous souhaitez enregistrer en tant que favori, puis de toucher l’icône «étoile».

